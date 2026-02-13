Διαμαρτυρία Οικότροφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας

Αντιδρώντας στην κατάσταση αυτή, χθες συμμετείχε στην πανελλαδική μέρα δράσης για τη στέγαση, για να διεκδικήσουμε τα αιτήματά του.

Ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναφέρει ότι τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά, είναι, μεταξύ άλλων: “Κάθε χρόνο ενώ τελειώνει η εξεταστική περίοδος του καλοκαιριού και ενώ αρκετοί από εμάς κάνουμε την πρακτική μας άσκηση τους μήνες του καλοκαιριού, μας ξεσπιτώνουν για να αξιοποιήσουν τα δωμάτιά μας για άλλους σκοπούς. Στον χώρο της Εστίας δεν λειτουργεί εστιατόριο, ενώ υπάρχουν εγκαταστάσεις και για τη σίτισή μας υποχρεωνόμαστε, η πλειονότητα, να διανύουμε 10 χιλιόμετρα για να πάμε να φάμε στο Πανεπιστήμιο. Αρκετές φορές μέσα στο χρόνο μένουμε χωρίς ζεστό νερό και μας παρέχεται με το σταγονόμετρο. Το νερό της Εστίας δεν είναι πόσιμο και έτσι αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε εξάδες από του σούπερ μάρκετ. Η μετακίνηση μας δεν είναι δωρεάν από και προς την σχολή. Λειτουργούν μόνο 3 πλυντήρια και 2 στεγνωτήρια για όλους τους οικότροφους, ενώ από την συχνή χρήση χαλάνε διαρκώς με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή να μην λειτουργεί κανένα στεγνωτήριο. Τα καλοριφέρ που υπάρχουν δεν λειτουργούν, ενώ από τα λιγοστά κλιματιστικά που υπάρχουν λειτουργούν τα μισά.

Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε σε «πανηγυρικό» κλίμα, κονδύλι για 12 φοιτητικές εστίες της χώρας συμπεριλαμβανομένου και της Εστίας μας, δεν αναφέρει πουθενά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι φοιτητές των Εστιών. Δεν λέει κουβέντα για το ότι από τους χιλιάδες φοιτητές της Καλαμάτας, δικαιούμαστε μόνο 197 φοιτητές κλειδί στην εστία, κάνοντας κάθε χρόνο διαγωνισμό φτώχειας, χωρίς να το δικαιούμαστε για ολόκληρο το διάστημα των σπουδών μας, αλλά μόνο για 2 εξάμηνα, με αποτέλεσμα χρόνο με το χρόνο να βρισκόμαστε σε μόνιμη ανασφάλεια γιατί μπορεί να πάψουμε να δικαιούμαστε το δωμάτιο, χωρίς φυσικά να αλλάξει η οικονομική μας κατάσταση”.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι διεκδικούν: “Να μην μας πετάνε έξω από τα δωμάτια μας το καλοκαίρι! Να καταργηθεί το απαράδεκτο χαράτσι των 50 ευρώ, καθώς με απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει καταργηθεί κάθε αντίτιμο (μίσθωμα, εγγύηση κλπ.) για του φοιτητές που δικαιούνται δωμάτιο σε φοιτητική εστία! Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εστία για να καλύπτονται δωρεάν οι ανάγκες των οικότροφων. Θέρμανση και κλιματισμός για όλους. Να γίνει εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού σε όλα τα δωμάτια της εστίας μας και να επισκευαστεί η κεντρική θέρμανση. Μέχρι τότε και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου να γίνονται συντηρήσεις στα ήδη υπάρχοντα και όπου χρειάζονται αντικαταστήσεις. Όλα αυτά θα καλύπτουν δωρεάν τις ανάγκες των οικότροφων. Εξασφάλιση πόσιμου και ζεστού νερού χωρίς περιορισμούς, όλη τη διάρκεια της ημέρας για όλους. Είτε με την αγορά επαρκούς ποσότητας πετρελαίου, είτε με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας. Αντίστοιχα με αντικατάσταση των σωληνώσεων ή με εγκατάσταση φίλτρου νερού σε όλες τις βρύσες της εστίας. Δωρεάν σίτιση για όλους με λειτουργία του εστιατορίου, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε 10 χιλιόμετρα για να φάμε, αφού υπάρχει η υποδομή με κρατική ευθύνη. Μέχρι τότε οι όλοι οικότροφοι χωρίς περιορισμούς να έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται στα τμήματα της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών δίπλα από την ΦΕΚ. Ακόμα προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία των κουζινών είναι απαραίτητη η ανανέωση των ήδη υπαρχόντων. Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους οικότροφους φοιτητές με το Αστικό από και προς τη σχολή τους και μέχρι τότε τη μείωση της μηνιαίας κάρτας στα 20 ευρώ. Επισκευή και ανακαίνιση όλων των δωματίων: Ανανέωση όλων των στρωμάτων, γιατί χρησιμοποιούνται ήδη πολλά χρόνια. Επισκευή και συντήρηση στα πόμολα, τα συρτάρια και τα παράθυρα, καθώς κάποια από αυτά δεν κλειδώνουν ή είναι σπασμένα. Επίσης, αναγκαίο είναι να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Επαρκής φωτισμός γύρω και μέσα από την εστία: Αντικατάσταση των λαμπών και επισκευή των ήδη χαλασμένων με την αγορά καινούργιων φωτιστικών και λαμπτήρων.

Συντήρηση εντός και εκτός του κτιρίου της εστίας: Προστασία από την υγρασία με την χρήση ειδικών θερμομονωτικών υλικών. Στεγανοποίηση σε όλους τους χώρους της εστίας, καθώς σε πολλά σημεία στάζουν νερά. Ασφάλεια και προστασία των οικοτρόφων: Πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού φύλαξης, με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εγκατάσταση πορτών ασφαλείας. Συντήρηση και αντικατάσταση των συστημάτων πυρόσβεσης. Εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος: Αγορά και τοποθέτηση επαρκούς αριθμού γεννητριών ή και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ, προκειμένου να παρέχεται όλες τις ώρες ηλεκτρικό ρεύμα στους οικοτρόφους και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή οποιαδήποτε βλάβης. Επαρκής αριθμός πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, για να μπορούμε όλοι οι οικότροφοι να πλένουμε και να στεγνώνουμε τα ρούχα μας”.