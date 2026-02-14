Ανησυχία για τα προβλήματα στον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας

Τη δέσμευση ότι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα βρίσκεται στον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας για να δει από κοντά τα προβλήματα που υπάρχουν και να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους, έδωσε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

Σχετικό θέμα για τους παιδικούς σταθμούς και ειδικά για αυτόν της Κυπαρισσίας τέθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας από τις παρατάξεις των αντιπολιτεύσεων.Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν αρκετοί γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με κραυγή αγωνίας μίλησαν για τα προβλήματα που υπάρχουν.

Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τονίστηκε πως «ήταν ένα κουκλί και τώρα καταρρέει, θέλουμε να ανησυχήσετε και να μας ακούσετε, περνάνε τα χρόνια και βιώνουμε την κατάρρευσή του. Τα φώτα φοβόμαστε ότι θα μας πέσουν στο κεφάλι, όπως και το ταβάνι στις τουαλέτες. Δεν μας ακούτε, δεν μας ξέρετε, δεν έχετε έρθει ποτέ να μας δείτε».

Σε παρέμβασή του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Βλάχος επεσήμανε ότι «στο σχολείο έχουν γίνει διάφορες εργασίες και φτιάχτηκε και παιδική χαρά. Οι βροχοπτώσεις είναι μεγάλες και έχει υγρασίες και διαβρώσεις από σοβάδες, προβλήματα στατικότητας δεν υπάρχουν». Και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Φρούσος σημείωσε πως ο ηλεκτρολόγος τους έχει βεβαιώσει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ σχετικά με την έλλειψη τροφίμωντόνισε ότι προέκυψε γιατί οι διαγωνισμοί βγήκαν άγονοι, αλλά πλέον δόθηκε η προμήθεια και το θέμα λύθηκε.

Πάντως από γονείς και εκπαιδευτικούς αμφισβητήθηκε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στονσταθμό της Κυπαρισσίας, «έγιναν αναγκαστικές παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ» τόνισαν. Επεσήμαναν ότι προφανώς οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν μεταφέρει αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, σημειώνοντας παράλληλα πως είχαν κλείσει ραντεβού για συνάντησημε τον δήμαρχο, η οποία δεν έγινε ποτέ. Οδήμαρχοςυποσχέθηκε πάντως ότι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα πάει ο ίδιος στον παιδικό σταθμό.

Κ.Μπ.