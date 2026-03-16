H «Μαύρη Θύελλα» σήκωσε την κούπα της πρωταθλήτριας μέσα σε αποθέωση! (βίντεο-φωτογραφίες)

Ιστορικές στιγμές έζησε απόψε η Καλαμάτα, καθώς το καμάρι της πόλης η «Μαύρη Θύελλα» στέφθηκε πρωταθλήτρια στον β’ όμιλο της Super League 2 και πανηγύρισε την πολυπόθητη επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Ρεπορτάζ: Παν. Φαντάκος

Η μεγάλη γιορτή στήθηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο, όπου μετά το τέλος του αδιάφορου βαθμολογικά ματς με τον Ολυμπιακό Β’ έγινε η απονομή του κυπέλλου του πρωταθλητή. Η Καλαμάτα πήρε την 4η συνεχόμενη νίκη στα πλέι οφ με 1-0, χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Μιράντα στο 45’, αλλά ποιος νοιαζόταν για το… παιχνίδι.

Αυτό που περίμεναν όλοι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο αγώνας, ήταν το τελευταίο σφύριγμα του Σερραίου διαιτητή Αργυρόπουλου για να ξεκινήσει το… πάρτι σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρες. Πάνω από 5.000 φίλαθλοι αποθέωσαν τους πρωταθλητές, τον «μετρ» των ανόδων Αλέκο Βοσνιάδη και φυσικά τον χρηματοδότη και πρόεδρο της ΠΑΕ Γιώργο Πρασσά, ο οποίος ήρθε την Παρασκευή από το Σικάγο, όπου ζει μόνιμα, για αυτή τη στιγμή που περίμενε όλη η Μεσσηνία ένα τέταρτο του αιώνα.

Συγκίνηση για Παπαδόπουλο

Σε αυτή τη μέρα χαράς και δικαίωσης των κόπων, η μεσσηνιακή ΠΑΕ απέδειξε πάντως ότι δεν ξεχνά το παρελθόν . Ετσι σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το πρώτο μετάλλιο δόθηκε στον Γιάννη Παπαδόπουλο, αδερφό του αείμνηστου προέδρου της Καλαμάτας Σταύρου Παπαδόπουλου.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος συγκινημένος ευχήθηκε η Καλαμάτα να βγει στην Ευρώπη. Ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων στους παίκτες, στο τεχνικό τιμ και στα στελέχη της διοίκησης, με τον Γιώργο Πρασσά να παίρνει το μετάλλιο, έχοντας δίπλα του τη μητέρα του Μαρία.

Την απονομή του τροπαίου του πρωταθλητή στον β' όμιλο της SL2 έκανε ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής Πέτρος Μαρτσούκος, μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.



Την κούπα σήκωσε στον ουρανό της πόλης τέσσερα λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα ο αρχηγός της "Μαύρης Θύελλας" Γιώργος Παμλίδης με τα... ντεσιμπέλ από τις φωνές στις κερκίδες να φθάνουν στα ύψη, ενώ από τα μεγάφωνα έπαιζε το γνωστό τραγούδι 'We are the Champions"

Πριμ 200.000 ευρώ στα αποδυτήρια!

Η μεγάλη επιτυχία της Καλαμάτας γέμισε με χαρά, υπερηφάνεια και συγκίνηση .όλους τους φιλάθλους, αλλά θα γεμίσει και τις… τσέπες των πρωταθλητών. Ο Γιώργος Πρασσάς μπαίνοντας στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ματς και πριν τις απονομές, γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες που του φώναζαν είναι «τρελός ο πρόεδρος». Ο Γιώργος Παμλίδης του έδωσε την πάσα να πει το πριμ, το οποίο θα είναι της τάξεως των 200.000 ευρώ.

Στο γήπεδο και ο Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρακολούθησε τη φιέστα της «Μαύρης Θύελλας» παίρνοντας από νωρίς θέση στα επίσημα, μαζί, με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και το δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο. Στην πρώτη σειρά των επισήμων κάθονταν ακόμα οι βουλευτές Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Παρών και τo αφεντικό του Αρη Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καρυπίδης, που έχει φιλική και επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο Πρασσά. Ακόμα τη στέψη της Καλαμάτας, παρακολούθησαν από κοντά και παλιοί παίκτες της Καλαμάτας που αγωνίζονταν στην Α' εθνική τη δεκαετία του 90, όπως οι Στράτος Γκαρόζης, Βασίλης Μπλέτσας, Μάκης Μπελεβώνης, Αρης Γαλανόπουλος, Θωμάς Τρούπκος, Σωτήρης Λυμπερόπουλος, Στάθης Κάππος, Βαγγέλης Κουτσουρές, Τάκης Δρούγας, Νίκος Γεωργέας , Κώστας Παλαμάρας και Βασίλης Φωτεινάκης.

«Βούλιαξε» η πλατεία

«ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ», ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΑΣΣΑΣ

Το πάρτι ανόδου δεν σταμάτησε βέβαια στο Στάδιο, καθώς οι πρωταθλητές επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε ανοιχτό πούλμαν με τα χρώματα της ομάδας που έγραφε "Ερχεται.... Μαύρη Θύελλα" και πραγματοποίησαν θριαμβευτική πορεία στους δρόμους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, που κράτησε τρεις ώρες μέχρι να φθάσουν στην κεντρική πλατεία.

Χιλιάδες φίλαθλοι ακολούθησαν την αποστολή με αυτοκίνητα, μηχανές, ακόμα και με ηλεκτρικά πατίνια, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό κομβόι και με σημαίες, κορναρίσματα και σημαίες δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το πούλμαν με τους πρωταθλητές εμφανίστηκε στις 9.15 το βράδυ στην κεντρική πλατεία, όπου δεν έπεφτε… καρφίτσα.

Μικροί και μεγάλοι ήταν εκεί για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές που ανέβηκαν σε μια ειδική εξέδρα και τραγουδούσαν μαζί με χιλιάδες κόσμου συνθήματα για την ιστορική άνοδο. Ο Γιώργος Πρασσάς δήλωσε ότι αυτό το πρωτάθλημα ανήκει σε όλους τους Μεσσήνιους και ότι θα έρθουν μεγαλύτερες επιτυχίες, ενώ ευχαρίστησε ονομαστικά όλους τους συνεργάτες του στη διοίκηση, τον προπονητή και φυσικά τους παίκτες.

«Κάθε χρόνο θα γινόμαστε καλύτεροι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Αλέκος Βοσνιάδης που οδήγησε την Καλαμάτα στη γη της… επαγγελίας, εξέφρασε τη χαρά του που «Κάναμε όλη την πόλη χαρούμενη. Εύχομαι καλύτερα επόμενα χρόνια. Μαύρη Θύελλα γερά».

Η βραδιά έκλεισε με συναυλία του OGE, αλλά θα μείνει σίγουρα αξέχαστη για όσους την έζησαν, αφού πραγματικά όλη η πόλη πανηγύρισε την άνοδο που βάζει την Καλαμάτα ξανά στη βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου.