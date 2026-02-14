Μεσσήνη: Κατεδάφιση του σπιτιού μετά την πτώση τοίχου από τη βροχή (βίντεο)

Την κατεδάφιση του σπιτιού στην οδό Παπαφλέσσα στη γειτονιά της "Κρεμάλας" στη Μεσσήνη αποφάσισαν οι Αρχές, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζεται η στατικότητά του και θα αποτελούσε πηγή κινδύνου για τους πολίτες.

Η ελεγχόμενη κατεδάφιση ξεκίνησε τις μεσημεριανές ώρες, μία περίπου ημέρα μετά την απρόσμενη κατάρρευση τοίχου του οικήματος ως αποτέλεσμα της έντονης βροχόπτωσης. Ο τοίχος έπεσε γύρω στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, αφού ούτε οι ένοικοι ήταν μέσα, ούτε περνούσε από κάτω κάποιος πολίτης.

Από την πρώτη στιγμή Δήμος Μεσσήνης, Αστυνομία και Πυροσβεστική απέκλεισαν τον χώρο για λόγους ασφαλείας μέχρι να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις, κάτι που έγινε σήμερα με την κατεδάφιση.