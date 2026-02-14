Μετά από 10 χρόνια απομακρύνθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Απομακρύνθηκε, επιτέλους, χθες υπό βροχή, από τον Δήμο Καλαμάτας το εγκαταλελειμμένο – εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια - αυτοκίνητο στην οδό Ρουμελιώτη, μεταξύ Βύρωνος και Φαρών, στο κέντρο της πόλης.