Μετά από 10 χρόνια απομακρύνθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Γ.Σ.
Απομακρύνθηκε, επιτέλους, χθες υπό βροχή, από τον Δήμο Καλαμάτας το εγκαταλελειμμένο – εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια - αυτοκίνητο στην οδό Ρουμελιώτη, μεταξύ Βύρωνος και Φαρών, στο κέντρο της πόλης.
Στην απομάκρυνση παρέστη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης και δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Πολύπαθο σημείο του κέντρου της Καλαμάτας ξεβρόμισε και απέκτησε μία πολύτιμη θέση στάθμευσης.
