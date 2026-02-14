eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026 15:19

Μετά από 10 χρόνια απομακρύνθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Απομακρύνθηκε, επιτέλους, χθες υπό βροχή, από τον Δήμο Καλαμάτας το εγκαταλελειμμένο – εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια - αυτοκίνητο στην οδό Ρουμελιώτη, μεταξύ Βύρωνος και Φαρών, στο κέντρο της πόλης.

Στην απομάκρυνση παρέστη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης και δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Πολύπαθο σημείο του κέντρου της Καλαμάτας ξεβρόμισε και απέκτησε μία πολύτιμη θέση στάθμευσης.

Γ.Σ.

Κατηγορία Κοινωνία
