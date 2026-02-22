Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας: Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Στη συγκέντρωση για τα 3 χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία – έγκλημα των Τεμπών, που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, θα συμμετέχει η Ενωση Συλλόγων Γονέων της πόλης.

Η Ενωση καλεί όλα τα Δ.Σ. των Συλλόγων “να πάρουν ανάλογες αποφάσεις, να ενημερώσουν τα μέλη των συλλόγων τους και να τους καλούν συντονισμένα να μετέχουν μαζί με τα παιδιά τους στη συγκέντρωση”.

Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας αναφέρει:

“Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, πολλοί από τους οποίους νέοι άνθρωποι, παιδιά! Δεν ξεχνάμε!

Δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε γιατί: Έχουμε δώσει μία υπόσχεση ότι το έγκλημα αυτό δε θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί και θα παλέψουμε να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι! Δεν άλλαξε τίποτα από τότε έως τώρα στον σιδηρόδρομο, αλλά ούτε στα σχολεία των παιδιών μας, ούτε πουθενά! Με τον πιο δυστυχή τρόπο το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» επιβεβαιώνεται διαρκώς! Κάθε μέρα, κάθε ώρα μία απέραντη «κοιλάδα των Τεμπών» βρίσκεται μπροστά μας!

Από τους 45 νεκρούς στην Ισπανία εξαιτίας του εκτροχιασμού των τρένων, έως τις μανάδες εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που δεν γύρισαν στα παιδιά τους, έως την γυναίκα που πνίγηκε στην Γλυφάδα από μία νεροποντή και τον νεκρό οικοδόμο πρόσφατα σε έργα της ΔΕΥΑΚ εδώ στην πόλη μας. Από τα ταβάνια στις σχολικές αίθουσες που πέφτουν έως τους χώρους που πλημμυρίζουν στα ασυντήρητα, ακατάλληλα και παλιά σχολικά κτήρια. Από τα σχολεία που μένουν δίχως χρήματα ακόμα και για τα στοιχειώδη αναλώσιμα έως τα σπίτια μας, που στις 15 του μήνα αδειάζουν τα πορτοφόλια. Μαζί με τα παιδιά μας, θα διεκδικήσουμε την μόρφωση, την ασφάλεια και τη ζωή που τους αξίζει! Να μην υπάρξουν άλλα εγκλήματα, επειδή θεωρείται η ζωή και η ασφάλειά τους ως κόστος! Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες στους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι! Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί !!!”.