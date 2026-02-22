Προσωρινός ανάδοχος για έργο ανάπλασης στα Φιλιατρά

Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του είναι 20,57%, με συνολικό προϋπολογισμό 249.999,82 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Συνολικά κατατέθηκαν 4 προσφορές.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του πεζοδρόμου των Φιλιατρών. Ο πεζόδρομος βρίσκεται νότια της κεντρικής πλατείας, στην οδό Ν. Σπέντζα.
Ο κύριος στόχος της επέμβασης είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ανάδειξή του σε χώρο καλαίσθητο, ευχάριστο και χρηστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Καθαιρέσεις -χωματουργικές εργασίες. Σκυροδέματα. Πλάκες και κυβόλιθοι. Προσβασιμότητα ΑμεΑ. Δίκτυα υποδομών. Υποδομές ηλεκτροφωτισμού.