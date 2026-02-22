eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026 11:00

Προσωρινός ανάδοχος για έργο ανάπλασης στα Φιλιατρά

Γράφτηκε από τον

Προσωρινός ανάδοχος για έργο ανάπλασης στα Φιλιατρά

Premium Strom

Ο οικονομικός φορέας «Λεωνίδας Σιώρης και Σία ΕΕ» είναι ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου και πέριξ αυτού» στα Φιλιατρά, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του είναι 20,57%, με συνολικό προϋπολογισμό 249.999,82 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Συνολικά κατατέθηκαν 4 προσφορές.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του πεζοδρόμου των Φιλιατρών. Ο πεζόδρομος βρίσκεται νότια της κεντρικής πλατείας, στην οδό Ν. Σπέντζα.

Ο κύριος στόχος της επέμβασης είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ανάδειξή του σε χώρο καλαίσθητο, ευχάριστο και χρηστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Καθαιρέσεις -χωματουργικές εργασίες. Σκυροδέματα. Πλάκες και κυβόλιθοι. Προσβασιμότητα ΑμεΑ. Δίκτυα υποδομών. Υποδομές ηλεκτροφωτισμού.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις