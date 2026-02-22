Προσωρινός ανάδοχος για έργο ανάπλασης στα Φιλιατρά

Ο οικονομικός φορέας «Λεωνίδας Σιώρης και Σία ΕΕ» είναι ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου και πέριξ αυτού» στα Φιλιατρά, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του είναι 20,57%, με συνολικό προϋπολογισμό 249.999,82 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Συνολικά κατατέθηκαν 4 προσφορές.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του πεζοδρόμου των Φιλιατρών. Ο πεζόδρομος βρίσκεται νότια της κεντρικής πλατείας, στην οδό Ν. Σπέντζα.

Ο κύριος στόχος της επέμβασης είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ανάδειξή του σε χώρο καλαίσθητο, ευχάριστο και χρηστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Καθαιρέσεις -χωματουργικές εργασίες. Σκυροδέματα. Πλάκες και κυβόλιθοι. Προσβασιμότητα ΑμεΑ. Δίκτυα υποδομών. Υποδομές ηλεκτροφωτισμού.