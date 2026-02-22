Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Τριφυλία - Εντυπωσίασε η 4η Ποδαράτη Παρέλαση στην Κυπαρισσία (βίντεο+φωτο)

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται το τριήμερο της αποκριάς η Τριφυλία, με αποκορύφωμα το Φιλιατρινό Καρναβάλι που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής, προσελκύοντας μικρούς και μεγάλους από όλη την περιοχή.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Κυπαρισσία γέμισε ζωντάνια και χρώμα με την επιτυχημένη 4η Ποδαράτη Παρέλαση. Καρναβαλιστές κάθε ηλικίας, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, ακροβάτες και εντυπωσιακές φιγούρες καρτούν ξεσήκωσαν το κοινό, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη φαντασία, ρυθμό και χαμόγελα.

Οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν από κόσμο, που συμμετείχε με ενθουσιασμό στο γιορτινό κλίμα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ), του Συλλόγου Γυναικών Κυπαρισσίας «ΓΑΙΑ», των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της πόλης, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των εκδηλώσεων.