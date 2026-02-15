eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026 12:46

Καλαμάτα: Βγήκε η θάλασσα στον Κορδία (φωτογραφίες)

Καλαμάτα: Βγήκε η θάλασσα στον Κορδία (φωτογραφίες)

Μέχρι τον δρόμο βγήκε η θάλασσα στον Κορδία μετά τους ισχυρούς ανέμους και τη θαλασσοταραχή που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Από τα νερά και τα διάφορα φερτά υλικά διεκόπη για λίγη ώρα η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο του Κορδία.

Με την παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας ο δρόμος καθαρίστηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία.

