Τίμησαν τη μνήμη των Μεσσήνιων πεσόντων αστυνομικών

Τη μνήμη των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τίμησε χθες η Ελληνική Αστυνομία.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας διοργάνωσε τελετή επιμνημόσυνης δέησης χθες το πρωί στον Ιερό Ναό “Παμμεγίστων Ταξιαρχών”, στην Καλαμάτα. Σε κλίμα συγκίνησης μνημονεύτηκαν όλοι οι Μεσσήνιοι αστυνομικοί που έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους στην πατρίδα.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος, ο Διοικητής της Τροχαίας Μεσσηνίας Νίκος Αντωνόπουλος, ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας Γιώργος Μπούνας, ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Θλιμμένος,

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας Βασίλης Γεωργακόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Κώστας Παπαδάκης, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπως και συγγενείς των εκλιπόντων αστυνομικών.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Γιώργος Μπούνας σε δήλωσή του στην “Ε” τόνισε: “Τελέσαμε σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο για τους αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή ενώ επιτελούσαν το καθήκον τους.

Για εμάς δεν είναι μία απλή ημέρα μνήμης, είναι χρέος ιερό. Δεν πρόκειται για αριθμούς, πρόκειται για οικογενειάρχες που δεν γύρισαν στα σπίτια τους, για συναδέλφους που μέχρι τελευταία στιγμή τίμησαν την Πολιτεία, εκτελώντας το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Για τους εν ενεργεία αστυνομικούς, αυτή η ημέρα είναι μία υπενθύμιση, ώστε να στεκόμαστε με συναδελφικότητα και αλληλεγγύη δίπλα στους συναδέλφους και επισημαίνει τη βαρύτητα του καθήκοντος μας απέναντι στην κοινωνία ώστε να παρέχουμε ασφάλεια.

Για τους συγγενείς των θυμάτων ως Ενωση τους διαβεβαιώνουμε πως θα είμαστε στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν και πως θα παραμείνει η μνήμη των ανθρώπων τους άσβεστη”.

Κ.Ηλ.