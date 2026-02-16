Νέα κατεδάφιση σπιτιού στη Μεσσήνη μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες (βίντεο)

Λιγότερες από 48 ώρες από την κατεδάφιση σπιτιού στην οδό Παπαφλέσσα μετά την κατάρρευση τοίχου, σήμερα το πρωί ξεκίνησε η κατεδάφιση ενός ακόμα σπιτιού στην οδό Ελευθερίας στη Μεσσήνη.

Πρόκειται για ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο προφανώς είχε ζητήματα στατικότητας και κρίθηκε ότι θα πρέπει να γίνει κατεδάφιση πριν υπάρξει κάποιο επικίνδυνο περιστατικό με περαστικούς.