Μεσσηνία: Αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα σε Κυπαρισσία και Βρωμονέρι

Το πρώτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν οδηγός ξέχασε να βάλει το χειρόφρενο στο λιμάνι της Κυπαρισσίας με συνέπεια το αυτοκίνητο του να πέσει στη θάλασσα.

Το ευτύχημα ήταν πως την ώρα που έγινε η πτώση στο νερό, ο οδηγός ήταν εκτός αυτοκινήτου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε την Παρασκευή το πρωί η Λιμενική Αρχή Κυπαρισσίας και μέχρι χθες δεν είχε ανελκυστεί, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα με γερανοφόρο όχημα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην παραλία Βρωμονερίου Γαργαλιάνων, σε βάθος περίπου μισού μέτρου. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη από το Λιμεναρχείο Πύλου, όπου διαπίστωσαν πως το αυτοκίνητο είχε ήδη ανελκυθεί, με τη συνδρομή άλλου οχήματος. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου.