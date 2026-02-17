“Παγωμένη” δυο μήνες η αγορά στη Μεσσηνία: Δεν έχουν πινακίδες για νέες μηχανές!

Εδώ και δύο μήνες τουλάχιστον έχει σταματήσει να λειτουργεί η αγορά των μηχανών στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία. Και αυτό γιατί στο συγκεκριμένο διάστημα δεν υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίας για μηχανές.

Κόσμος πηγαίνει στα καταστήματα για να αγοράσει μηχανές και μοτοποδήλατα, γιατί συμφέρουν οικονομικά και κυκλοφοριακά, αλλά δεν μπορεί, αφού η Διεύθυνση Μεταφορών κι Επικοινωνιών Μεσσηνίας δεν έχει πινακίδες να δώσει.

Και το πρόβλημα αυτό απασχολεί σχεδόν όλη την χώρα και κυρίως τις περιοχές της επαρχίας.

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών κι Επικοινωνιών όπου παραδέχθηκαν το πρόβλημα και το δίκαιο των διαμαρτυριών, μας ενημέρωσαν ότι δεν έχει και δεν στέλνει πινακίδες το υπουργείο Μεταφορών, όπου κεντρικά μέσω συνολικής δημοπρασίας για όλη την χώρα προμηθεύεται τις πινακίδες και τις διανέμει στις υπηρεσίες ανά νομό με βάση τις ανάγκες.

Υπάρχει μια εκτίμηση ότι Μάρτιο – Απρίλιο (το αργότερο) το πρόβλημα θα λυθεί, εκτός κάποιου συγκλονιστικού απροόπτου.

Κατά καιρούς, όπως πρόσφατα το υπουργείο στέλνει κάτι λίγες, γύρω στις 15 την τελευταία φορά, που δεν μπορούν να καλύψουν με τίποτα τις μεγάλες ανάγκες.

Πέρα από ενδεχόμενα προβλήματα με διαγωνισμό του υπουργείου που καθυστέρησε ή έμπλεξε σε ενστάσεις, λέγεται ότι δεν έχουν τσίγκους για πινακίδες, γιατί προέρχονταν από την Ουκρανία που συνεχίζει να βρίσκεται σε πόλεμο.

Πελάτες κι έμποροι ζητούν αντί για πινακίδες να δοθούν προσωρινά χαρτιά, όπως είχε γίνει πριν από χρόνια για τα αυτοκίνητα, όμως, όπως μας επισήμαναν, μόνη της η υπηρεσία της Μεσσηνίας δεν μπορεί να δώσει χαρτιά και πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ή κεντρική εντολή.

