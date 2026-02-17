Σκοπευτήριο Καισαριανής: Ο Μεσσήνιος Βασίλης Παπαδήμας εκ των πρώτων ταυτοποιηθέντων στις φωτογραφίες!

Στις συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς κατακτητές και ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά από 82 χρόνια, ταυτοποιήθηκε κι ένας Μεσσήνιος αγωνιστής.

Πρόκειται για τον Βασίλη Παπαδήμα (στη φωτογραφία με τους άνδρες που οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, είναι ο ψηλός με το λευκό πουκάμισο) από την Πύλο, αδελφό του αείμνηστου εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα.

Ο Β. Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Το 1938 πήρε πτυχίο πρακτικού μηχανικού. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας (ΑΕΟΠ) στη Γιάλοβα.

Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες με βάση καταστάσεις ονομάτων, που είχε παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση στους κατακτητές. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια της Λάρισας, ενώ τελικά εκτελέστηκε στην Καισαριανή.

Οι φωτογραφίες πριν από την εκτέλεση, φέρονται να προέρχονται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα. Ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας στο eBay, από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος, και αναρτήθηκαν στη σελίδα Greece at WWII Archives.