Συμβουλές πρόληψης παιδικών ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα

Αναλυτικά αναφέρει:

“Η Καθαρά Δευτέρα είναι η ημέρα που πετάμε χαρταετούς. Δυστυχώς όμως, το έθιμο αυτό πολλές φορές γίνεται αιτία ατυχημάτων.

Μερικές συμβουλές όταν πετάμε χαρταετό:

- Πετάμε τον χαρταετό σε χώρους ανοιχτούς, μακριά από γκρεμούς, και ποτέ από ταράτσες. Δυστυχώς, κάθε χρόνο τραυματίζονται σοβαρά και καμιά φορά θανατηφόρα, άτομα που πέφτουν από ύψος την ώρα που πετάνε τον χαρταετό.

- Επίσης, δεν πετάμε τον χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα σύρματα Σε περίπτωση όμως που o χαρταετός μπλεχτεί σε αυτά, να μην προσπαθήσουμε να τον ξεμπλέξουμε, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Να έχουμε υπόψη μας, ότι το σκοινί του χαρταετού μπορεί να προκαλέσει κοψίματα και εγκαύματα από τριβή στα χέρια των παιδιών, για το λόγο αυτό πρέπει να τους δείξουμε πώς να το κρατάνε με

προσοχή. Βοηθάει επίσης να φοράνε γάντια. Συχνά την Καθαρά Δευτέρα ο κόσμος οργανώνει εκδρομές με το αυτοκίνητο.

Μερικές συμβουλές για την ασφάλεια στο αυτοκίνητο:

- Τα παιδιά πρέπει πάντα να κάθονται στο ειδικό κάθισμα για παιδιά, σωστά δεμένα και πάντα στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου. Τα καταστήματα βρεφικών και παιδικών ειδών, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι το κατάλληλο κάθισμα για κάθε παιδί, σύμφωνα με τις αναλογίες του. Αγοράζουμε αποκλειστικά κάθισμα πιστοποιημένο βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών ασφαλείας.

- Ποτέ να μην κρατάμε το παιδί στην αγκαλιά μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος, το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

- Είναι σημαντικό, οι ενήλικες να δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά. Να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας ακόμα και για τις πιο μικρές αποστάσεις.

- Αρκετά τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν όταν δεν υπάρχει ήρεμη ατμόσφαιρα στο αυτοκίνητο. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες διαδρομές, μπορούμε να απασχολήσουμε τα παιδιά με κάποια ασφαλή παιχνίδια και να προγραμματίζουμε συχνές στάσεις, για να μπορούν τ παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, ώστε στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή. Εάν ταξιδεύουμε μεσημεριανές ώρες καλό είναι να προστατεύουμε τα παιδιά από τον ήλιο με το ειδικό αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινήτου.

-Εάν τα παιδιά – επιβάτες απαιτούν την προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου πριν ασχοληθούμε μαζί τους.

- Τα παιδιά πρέπει πάντα να βγαίνουν και να μπαίνουν στο αυτοκίνητο από την πλευρά του πεζοδρομίου”.