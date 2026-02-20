Πέθανε η Ιωάννα Καρατζαφέρη

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 97 ετών η Μεσσήνια συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη, με ξεχωριστό μυθιστορηματικό έργο, αλλά και πλούσια παρακαταθήκη στις μεταφράσεις ξένων συγγραφέων και την παιδική λογοτεχνία.

Με ζωή μοιρασμένη ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, η Ιωάννα Καρατζαφέρη αποτέλεσε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ είχε λάβει το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963. Ακόμη, είχε τιμηθεί με το βραβείο Λουντέμη, αλλά και με εύφημη μνεία από την ομάδα των 12.

Ξεχωριστή προσωπικότητα, η συγγραφέας είχε μια διαδρομή γεμάτη κοινωνικούς αγώνες και αγαπημένα μυθιστορήματα μεταξύ των οποίων τα «Επιπλωμένα δωμάτια», «Το χαμένο κουμπί» και

Γεννημένη το 1929 στην Καλαμάτα και μεγαλωμένη στην Καλλιθέα σπούδασε οικονομικά στην Αμερική. Πραγματοποίησε επίσης θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στη Λουντ της Σουηδίας. Στο Μανχάταν εργάστηκε από το 1961 και έπειτα σε γραφεία τουριστικών και αεροπορικών εταιριών.

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, επέστρεψε εκ νέου στη Νέα Υόρκη, όπου επικεντρώθηκε στην οργάνωση της αντίστασης κατά της Χούντας. Τον Δεκέμβριο του 1970 έφυγε από τη Νέα Υόρκη, πήγε στη Λουντ και το 1974 επέστρεψε στην Αθήνα.