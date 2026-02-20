Προτάσεις Μαντά σε Χατζηδάκη για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μια δέσμη 7+1 παρεμβάσεων με περιορισμένο ή μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, οι οποίες αποσκοπούν στην ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Περικλή Μαντά με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο βουλευτής για την προώθηση στην κυβέρνηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μαντάς παρέδωσε στον κ. Χατζηδάκη αναλυτικό υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις στήριξης φορολογουμένων και επιχειρήσεων, οι οποίες –όπως επισημάνθηκε– μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς ή με ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος, καθώς αφορούν κυρίως βελτιώσεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. Ειδικότερα, στο υπόμνημα περιλαμβάνονται οι εξής προτάσεις:

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις χωρίς περιορισμούς, ώστε να δοθεί πραγματική δυνατότητα σε επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη ανάγκη να επανέλθουν σε τροχιά κανονικότητας, χωρίς ασφυκτικούς όρους που στην πράξη σήμερα τις αποκλείουν. Θέσπιση ακατάσχετου εταιρικού λογαριασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων (μισθοδοσία, ενοίκια, ενέργεια, ύδρευση), ώστε να προστατεύονται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και οι θέσεις εργασίας. Άρση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (δέσμευση λογαριασμών) για οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στην ΑΑΔΕ και είναι ενήμεροι στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, ώστε να αποφεύγονται αντικρουόμενες και τιμωρητικές πρακτικές. Δυνατότητα επανένταξης στις πάγιες ρυθμίσεις 12 και 24 δόσεων της ΑΑΔΕ σε περιπτώσεις απώλειας για λόγους ανωτέρας βίας, ώστε να μην οδηγούνται επιχειρήσεις σε αδιέξοδο και να διασφαλίζεται παράλληλα η είσπραξη εσόδων από το Δημόσιο. Καθορισμός ανώτατου ορίου προσαυξήσεων επί ληξιπρόθεσμων οφειλών στο 100% της αρχικής οφειλής, όπως ίσχυε παλαιότερα, ώστε να αποτρέπεται η υπερχρέωση και να ενισχύεται η δυνατότητα ουσιαστικής ρύθμισης. Τροποποίηση του πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ρύθμιση να μην καταγράφονται ως “πτωχευμένες” ή “υπό πτώχευση”, διαφυλάσσοντας την πιστοληπτική τους εικόνα και την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναλογική αντιμετώπιση των προστίμων για υποδηλωμένη εργασία, καθώς σήμερα το διοικητικό πρόστιμο είναι ίδιο με αυτό της πλήρως αδήλωτης εργασίας, δημιουργώντας στρεβλά κίνητρα και άνιση μεταχείριση.

Παράλληλα ο βουλευτής έθεσε εκ νέου το αίτημα για εξορθολογισμό του ΦΠΑ στην εστίαση, επισημαίνοντας την άνιση φορολογική μεταχείριση για τα προϊόντα καφέ, αναψυκτικών και ροφημάτων ανάλογα με τον τρόπο διάθεσής τους (13% για delivery ή takeaway - 24% εντός καταστήματος), υπογραμμίζοντας ότι, παρά το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης, η διαφοροποίηση αυτή επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Μαντάς στάθηκε ιδιαίτερα στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και στηρίζουν την απασχόληση σε κάθε γωνιά της χώρας. Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός δικαιότερου και πιο λειτουργικού πλαισίου, που δεν τιμωρεί την πραγματική προσπάθεια αλλά παρέχει ουσιαστικές δυνατότητες ρύθμισης και δεύτερης ευκαιρίας, κρίνεται επιτακτική. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται ακριβώς σε αυτή τη λογική, συνιστώντας ρεαλιστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, τη συνέπεια και την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι αποτελεί σημαντικό σκέλος της κυβερνητικής πολιτικής η ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με δίκαιο τρόπο, ώστε να ενισχύεται η αναπτυξιακή τους δυναμική. Δεσμεύθηκε επίσης ότι οι προτάσεις αυτές, μαζί με άλλα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρόκειται να βρεθούν το επόμενο διάστημα σε διαδικασία αξιολόγησης από την κυβέρνηση.