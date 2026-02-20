Χαρίτσης: “Αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή του Ταϋγέτου”

Την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για τις καταστροφές στην περιοχή του Ταϋγέτου, καλεί με δήλωσή του, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ. και πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Ζητεί άμεση και επαρκή χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και μόνιμα έργα θωράκισης του οδικού δικτύου και των οικισμών. Και τονίζει πως “η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει, επιτέλους έμπρακτα, ότι δεν έχει εγκαταλείψει τους κατοίκους των χωριών του Ταϋγέτου”.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του για τις καταστροφές στα χωριά του Ταϋγέτου, ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει:

“Οι πρόσφατες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στα χωριά του Ταϋγέτου δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως ένα «ακραίο» ή απρόβλεπτο φυσικό φαινόμενο. Αποτελούν την επανάληψη μιας οδυνηρής για τους κατοίκους και απολύτως προβλέψιμης κατάστασης, που κάθε χρόνο επιβεβαιώνει τις σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό πρόληψης, στη συντήρηση των υποδομών και στη συνολική θωράκιση της ορεινής ζώνης.

Κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, διακοπές κυκλοφορίας, αποκλεισμοί οικισμών και ζημιές σε αγροτικούς δρόμους διαμορφώνουν για ακόμη μία φορά το ίδιο σκηνικό. Οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες, οι κτηνοτρόφοι και οι μικροί παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλειες εισοδήματος και αβεβαιότητα για το αύριο. Δεν είναι αποδεκτό τα χωριά του Ταϋγέτου να τίθενται σε ιδιότυπη «καραντίνα» κάθε φορά που σημειώνονται έντονα φυσικά φαινόμενα.

Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για στήριξη, το υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθεί να μην διαθέτει την αναγκαία χρηματοδότηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης, επιμένοντας σε αποσπασματικές λύσεις με έργα-μπαλώματα, που αποδεικνύονται πρόχειρες, αναποτελεσματικές και καταρρέουν με την πρώτη έντονη κακοκαιρία.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από το 2018, στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, είχαμε εξασφαλίσει, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ για έργα ασφάλειας του οδικού δικτύου στην περιοχή. Από αυτά, τα 3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στον Δήμο Καλαμάτας για παρεμβάσεις στο εσωτερικό δίκτυο των ορεινών χωριών και τα υπόλοιπα 3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, με στόχο την αντιμετώπιση των καθιζήσεων.

Σήμερα, η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν σε: Άμεση και επαρκής χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Ένταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας. Μόνιμα έργα θωράκισης του οδικού δικτύου και των οικισμών. Συστηματικός έλεγχος και διαφάνεια στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η ενίσχυση των χωριών του Ταϋγέτου είναι ζήτημα ασφάλειας, ισόρροπης ανάπτυξης και στοιχειώδους δικαιοσύνης. Οι κάτοικοι έχουν αποδείξει ότι επιμένουν, παρά τις δυσκολίες, να κρατούν ζωντανό τον τόπο τους. Η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει, επιτέλους έμπρακτα, ότι δεν τους έχει εγκαταλείψει”.