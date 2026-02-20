Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και η ΓΣΕΕ

Ο ορυμαγδός κατηγοριών και αρνητικών δημοσιευμάτων κατά του επί εικοσαετία (!) προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλου έφεραν στην επικαιρότητα το σοβαρό πρόβλημα της λειτουργίας και της διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών πόρων από τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ).

Αυτά τα κέντρα, που λειτουργούν κατά εκατοντάδες, με την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων, διαχειρίζονται πακτωλό χρημάτων και έχουν ως αποστολή τη λειτουργία προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους κυρίως αλλά και εργαζόμενους. Προφανώς, δεν χρειάζεται ανάλυση για την κρισιμότητα και την χρησιμότητα αυτού του έργου, με την προϋπόθεση βέβαια να γίνεται- που δε γίνεται- σωστά. Στην ίδρυση και λειτουργία Κ.Ε.Κ προχώρησαν και οι λεγόμενοι «κοινωνικοί εταίροι», δηλαδή τα επιμελητήρια, η Γ.Σ.Ε.Ε, το Τ.Ε.Ε, τα πανεπιστήμια, ο Σ.Ε.Β, κλπ, συγκροτώντας θυγατρικά νομικά πρόσωπα.

Ο προσδιορισμός και η κατανομή των προγραμμάτων γίνεται στο επίπεδο των υπουργείων, τα Κ.Ε.Κ επιλέγονται ή πρέπει να επιλέγονται με διαγωνισμό, οι ωφελούμενοι πληρώνονται με 5 ευρώ την ώρα (μέση ωφέλεια 750 ευρώ περ.) και με το ίδιο περίπου ποσό ανά μαθητή αμείβονται και τα Κ.Ε.Κ. Ο έλεγχος της όλης λειτουργίας γίνεται, αν γίνεται ουσιαστικά, από τη Δ.Υ.Π.Α (πρώην ΟΑΕΔ).

Το πρόβλημα, που προέκυψε για τον πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε και που προφανώς θα κριθεί δικαστικά, αφορά στους διαγωνισμούς για την επιλογή Κ.Ε.Κ και γενικότερα στη διαχείριση των πόρων, που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η ιδιότητα του συγκεκριμένου προσώπου, όπως και οι συνδικαλιστικές και κομματικές αντιπαραθέσεις, έφεραν στην επιφάνεια το γενικότερο θέμα της λειτουργίας των Κ.Ε.Κ., που χαρακτηρίζεται από τη λογική της «αρπαχτής», τους κλειστούς μηχανισμούς, τα κλειστά δίκτυα ισχύος και την πελατειακή σχέση. Επιπλέον, η κακοδιαχείριση, η έλλειψη υποδομών και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης οδηγούν στην αντίληψη ότι αρκετά Κ.Ε.Κ αποτελούν διανομείς επιδομάτων, με υψηλά έσοδαγια τα ίδια και χωρίς ουσιαστική προσφορά.

Μάλιστα, μετά την εφαρμογή της τηλεκατάρτισης και της τηλεδιάσκεψης, που εφαρμόζεται στην τελευταία 5ετία, πολλοί ωφελούμενοι σε κάποια Κ.Ε.Κ συμμετέχουν, αν συμμετέχουν, μόνο για το επίδομα, αφού οι ουσιαστικοί έλεγχοι είναι σχεδόν αδύνατοι. Επομένως, δεν είναι εκτός λογικής η διαπίστωση πως το 71% των Κ.Ε.Κ δεν προσφέρει καμία επαγγελματική κατάρτιση. Ουσιαστικά μόνο εισπράττουν. Τόσο καλά!

Τα αποτελέσματα αυτής της σκανδαλώδους κατάστασης είναι να βρίσκεται η πατρίδα μας σχεδόν τελευταία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εργαζόμενους μεταξύ των κρατών της Ε.Ε, να υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας αλλά και αδυναμία κάλυψής τους από εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, να διαπιστώνεται χαμηλή ανταγωνιστικότητα στην οικονομία και προφανώς κατασπατάληση πολύτιμων, κυρίως, κοινοτικών πόρων.

Η στόχευση στον πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε, με αφορμή τη λειτουργία των Κ.Ε.Κ ευθύνης του, ανέδειξε και την πανθομολογούμενη κρίση στα συνδικάτα, που χαρακτηρίζεται από τις παρατεταμένες θητείες των «εργατοπατέρων», τους μηχανισμούς, τα κλειστά συστήματα εξουσίας, τη συναλλαγή, αλλά και τη μείωση της αξιοπιστίας και της κοινωνικής επιρροής τους. Προφανώς, στήριξη σε αυτήν την κατάσταση δίνει η ανεξέλεγκτη κρατική χρηματοδότηση για κάθε είδους δραστηριότητες, όπως τα Κ.Ε.Κ, που είναι βέβαια σκόπιμη και πολιτικά ωφέλιμη για όλες τις πλευρές.

Καταλήγοντας, και ανεξάρτητα από τις κατηγορίες κατά του προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε, που θα κριθούν δικαστικά, όπως και τον αυστηρό έλεγχο στη λειτουργία των Κ.Ε.Κ, πρέπει να προβληματισθούμε σοβαρά ως πολίτες για τις χρόνιες παθογένειες, την αδυναμία των θεσμών και των κρατικών μηχανισμών, την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση πόρων. Όλα αυτά αποτελούν δείγματα πολιτικοκοινωνικής και ηθικής κατάπτωσης, που διασύρουν την χώρα μας διεθνώς και παρεμποδίζουν την πρόοδό της. Βέβαια, για την αντιμετώπισή τους δεν αρκούν τα συνθήματα, οι ρητορείες , οι αλληλοκατηγορίες και οι καλές προθέσεις. Πράξεις και πολιτική υπευθυνότητα χρειαζόμαστε.

