Την Παρασκευή η κηδεία του Γιάννη Κουτραφούρη

Την Παρασκευή κηδεύεται ο Γιάννης Κουτραφούρης, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία θα γίνει στις 2:30 μ.μ στον ναό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα.

Πρωτεργάτης της δημιουργίας της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ το 1990, ο Γιάννης Κουτραφούρης ήταν ο πρώτος και μοναδικός πρόεδρός της μέχρι το 2018, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η γνωριμία του με το μπάσκετ έγινε τη δεκαετία του ‘60 στην Αθήνα. Αγωνίστηκε στην ομάδα του Ζωγράφου και όταν επέστρεψε στην Καλαμάτα έπαιξε στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας.

Η δράση του ως παράγοντας ξεκίνησε την δεκαετία του ‘80, όταν υπεύθυνη για το μπάσκετ στην περιοχή ήταν από το 1983 η Τοπική Επιτροπή Μπάσκετ, με έδρα την Τρίπολη.

Ήταν ο πρωτεργάτης για την ίδρυση της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ το 1990, η οποία με έδρα την Καλαμάτα έδωσε νέα ώθηση στο μπάσκετ της περιοχής.

Πέρα από την θέση του προέδρου της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ο Γιάννης Κουτραφούρης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 1995 έως το 2018, ενώ διετέλεσε και έφορος έφορος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ γυναικών.