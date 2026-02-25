"Εφυγε" ο Καλαματιανός γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο καταξιωμένος Καλαματιανός γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς.

Ο Χρήστος Ρηγανάς γεννήθηκε το 1944 στη Καλαμάτα. Την περίοδο 1963-1968 σπούδασε Γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, κοντά στον Γιάννη Παππά, ενώ τη διετία 1965-1967 παρακολούθησε το εργαστήρι Χαλκοχυτικής της Α.Σ.Κ.Τ. Η παρουσία του στο χώρο της γλυπτικής ήταν συνεχής από το 1970 μέχρι και σήμερα.

Με αφορμή τον θάνατο του καταξιωμένου γλύπτη ο δήξαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Η είδηση της απώλειας του σπουδαίου γλύπτη Χρήστου Ρηγανά γεμίζει θλίψη την τοπική μας κοινωνία και τον κόσμο των εικαστικών τεχνών.

Ο Χρήστος Ρηγανάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές της πόλης μας, συνδέοντας άρρηκτα το έργο και τη ζωή του με την Καλαμάτα. Με αδιάλειπτη δημιουργική παρουσία επί δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη δημόσια γλυπτική, κοσμώντας χώρους της πόλης και της Ελλάδας με έργα υψηλής αισθητικής και διαχρονικής αξίας.

Η προσφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο καλλιτεχνικό του έργο. Ως Διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ), της σημερινής ΦΑΡΙΣ, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου μας.

Η αναγνώριση της πορείας του επισφραγίστηκε και από τη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών με το Αριστείο «Γραμμάτων και Καλών Τεχνών», τιμή που επιβεβαιώνει το εύρος και τη σημασία του έργου του.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ωστόσο, το έργο του θα παραμείνει ζωντανό, να συνομιλεί με τον δημόσιο χώρο και να εμπνέει τις επόμενες γενιές".