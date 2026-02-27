Μεσσηνία: Σταμάτησε η μεταφορά δύο μαθητών από την Τριπύλα!

Γονιός μαθητριών από την Τριπύλα διαμαρτύρεται, γιατί σταμάτησε η μεταφορά των παιδιών του στο Δημοτικό Σχολείο Αριστομένη και βρίσκονται πλέον εκτός σχολείου, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να τις μεταφέρει, όπως του συνέστησαν.

Πρόκειται για τον αγρότη – κτηνοτρόφο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, που σε έγγραφη διαμαρτυρία του προς τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού σημειώνει για τη διακοπή της μεταφοράς των παιδιών του στο Δημοτικό Σχολείο Αριστομένη:

“Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με ενημέρωσε ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αριστομένη ότι οι κόρες του Γεωργία και Ελένη, μαθήτριες της Στ’ και της Ε’ τάξης, αντίστοιχα, δεν θα μεταφέρονται από την Τρίτη 24 του μήνα, από την Τριπύλα στον Αριστομένη και αντίστροφα, διότι δεν ανανεώθηκε η σύμβαση.

Τόσα χρόνια με τα κορίτσια μου δεν υπήρξε πρόβλημα με τη μεταφορά τους, ούτε στο Νηπιαγωγείο στο Στρέφι ούτε μέχρι τώρα στο Δημοτικό Σχολείο.

Τι έγινε δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε απάντηση πήρα από τους αρμόδιους.

Μήπως παρέλειψαν να ανανεώσουν τη σύμβαση; Δεν είμαι αρμόδιος να το ξέρω.

Εκείνο που ξέρω, ότι μένω σε ένα ορεινό χωριό με 10 κατοίκους εγώ και η οικογένειά μου και τα ζώα μου, να φυλάγω Θερμοπύλες.

Μου πρότειναν προφορικά από την Περιφέρεια να τα μεταφέρω εγώ για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό, αλλά αυτό είναι αδύνατο, επειδή και δεν διαθέτω το κατάλληλο μέσο (έχω αγροτικό αυτοκίνητο) και το πρωί και το μεσημέρι είμαι με τα ζώα μου.

Παρακαλώ όπως εξετάσετε αν εκ παραδρομής παραλείφθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή.

Αν συμβαίνει αυτό, απαιτώ να ικανοποιηθεί άμεσα το νόμιμο δικαίωμά μου ως πολίτης και να διορθωθεί η υπάρχουσα σύμβαση, διότι τα παιδιά μου είναι εκτός εκπαίδευσης”.