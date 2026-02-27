Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών για παθολογικές κλινικές Νοσοκομείου Καλαμάτας

“Τους συναδέλφους ιατρούς των Παθολογικών Κλινικών, καθώς και όλου του υπόλοιπου προσωπικού που δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς, με εκατοντάδες μέρες ξεκούρασης-ανάπαυσης του προσωπικού, με εντέλλεσθε και τρομοκράτηση των συναδέλφων μας”, στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (ΑΣΥ) στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Δηλώνει ότι “οι υγειονομικοί του Νοσοκομείου Καλαμάτας δεν θα δεχθούν την ανοχή των διοικήσεων της 6ης ΥΠΕ, του Νοσοκομείου και του υπουργείου. Έχουν ευθύνες για την διαχρονική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, όπως και της Καλαμάτας”.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΣΥ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας αναφέρει:

“Στο ίδιο έργο θεατές θα προσθέσουμε εμείς αφού από την τελευταία επίσκεψη του υπουργού Υγείας και τα «μαγειρέματα» της κυβέρνησης και της διοίκησης του Νοσοκομείου να διατυμπανίζουν ότι έχουμε περισσότερους ιατρούς και περισσότερο προσωπικό από το 2019!

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του σωματείου των συνάδελφων ιατρών, «σήμερα βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση 5 ιατροί παθολόγοι, εκ των οποίων η μία επικουρικός και η άλλη αποσπασμένη από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας. Δηλαδή κάτω από το 50% των θέσεων που ορίζει ένα παλιό, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, οργανόγραμμα».

Γνωρίζουν από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΕΣΥ και στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, οι φιέστες του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης της ΝΔ δεν αποτελούν έργο για την προστασία της υγείας αλλά την κατάρρευση του ΕΣΥ.

Τους κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι υγειονομικοί του Νοσοκομείου Καλαμάτας δεν θα δεχθούν την ανοχή των διοικήσεων της 6ης ΥΠΕ, του Νοσοκομείου και του υπουργείου.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους συναδέλφους ιατρούς των Παθολογικών Κλινικών, καθώς και όλου του υπόλοιπου προσωπικού που δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς, με εκατοντάδες μέρες ξεκούρασης-ανάπαυσης του προσωπικού, με εντέλλεσθε και τρομοκράτηση των συναδέλφων μας.

Συλλογικά μέσα από τα Σωματεία του Νοσοκομείου αλλά και του λαού της Μεσσηνίας δίνουμε τη μάχη για να μην περάσει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην πράξη, δίνοντας το παρών το αμέσως επόμενο διάστημα.

Καλούμε τα Σωματεία της περιοχής να στηρίξουνε τον δίκαιο αγώνα των υγειονομικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, να βουλιάξουν οι πύλες του Νοσοκομείου στις 18 και 19 Μαρτίου στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ και η ΠΟΕΔΗΝ!”.