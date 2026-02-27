Δυναμική παρουσία της Πελοποννήσου σε έκθεση οίνου στο Παρίσι

Δυναμική παρουσία είχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Wine Paris & Vinexpo Paris 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από 9 έως 11 Φεβρουαρίου, προβάλλοντας τα οινοποιεία και τις ετικέτες της περιοχής σε επαγγελματίες του διεθνούς κλάδου του οίνου.

Η διοργάνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή σημεία συνάντησης για παραγωγούς, εισαγωγείς, διανομείς και sommeliers, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασιών και εμπορικών επαφών. Η συμμετοχή της Περιφέρειας επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της εξαγωγικής δυναμικής των πελοποννησιακών κρασιών, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση οι επαφές με τη γαλλική και διεθνή αγορά επιβεβαίωσαν τη θετική εικόνα των γηγενών ποικιλιών και της σύγχρονης ελληνικής οινοποιίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας πραγματοποιήθηκε και ειδική εκδήλωση στην Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι με συμμετοχή διπλωματικών και θεσμικών εκπροσώπων, ενισχύοντας την προβολή της ελληνικής συμμετοχής.

Παράλληλα, η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου υλοποίησε ειδική γευσιγνωσία για τα οινοποιεία της Πελοποννήσου. Η δράση έδωσε τη δυνατότητα στο επαγγελματικό κοινό να γνωρίσει τις ποικιλίες και το εύρος της παραγωγής, με αυξημένο ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες και εμπορικές τοποθετήσεις.

Σε δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας ανέφερε:

«Η παρουσία της Πελοποννήσου στη Wine Paris – Vinexpo επιβεβαιώνει ότι ο οινικός μας πλούτος αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς ταυτότητας του τόπου. Σε συνεργασία με την ΕΝΟΑΠ και τους παραγωγούς μας δημιουργούμε ευκαιρίες πρόσβασης σε αγορές υψηλής αξίας. Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική που έχει θέσει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός για μια Πελοπόννησο εξωστρεφή και ανταγωνιστική».