3ο Δημοτικό Καλαμάτας: Καταγγελία γονέων για αποκλεισμό μαθητών από εκδρομή

Αυθαίρετο αποκλεισμό μαθητών από εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, καταγγέλλουν γονείς μαθητών με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

“Η πρακτική αυτή δημιουργεί μαθητές δύο ταχυτήτων, προκαλώντας έτσι συναισθηματική φόρτιση και αίσθημα αδικίας στα παιδιά που αποκλείστηκαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα”, σημειώνουν οι γονείς. Και ζητούν “να μην ξανασυμβεί περιστατικό τέτοιου είδους και να υποχρεωθεί το σχολείο για την εξασφάλιση θέσεων όλων των ενδιαφερομένων μαθητών στις εκπαιδευτικές εκδρομές”.

Στην αίτησή τους οι γονείς αναφέρουν:

“Με την παρούσα αναφορά, οι κάτωθι υπογράφοντες γονείς και κηδεμόνες μαθητών της Γ2 τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας μια σειρά ενεργειών της διεύθυνσης του σχολείου που παραβιάζουν το δικαίωμα των παιδιών μας στην ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Την Παρασκευή 20/2/2026 δόθηκαν στους μαθητές, της Γ’ και Δ’ Δημοτικού του σχολείου μας, οι υπεύθυνες δηλώσεις για την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιούνταν την Πέμπτη 26/2/2026. Η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των υπεύθυνων δηλώσεων του χρηματικού ποσού των 12 ευρώ (9 ευρώ κόστος μεταφοράς μαθητών και 3 ευρώ κόστος εισιτηρίου Μουσείου) (βάσει των λεγόμενων του διευθυντή) ήταν η Τρίτη 24/2/2026 με μεσολάβηση το 3ήμερο αργίας της Καθαράς Δευτέρας.

Ουδέποτε ενημερώθηκαν οι γονείς για την προθεσμία καταβολής των χρημάτων, παρά ενημερώθηκαν οι μαθητές προφορικά από τον ίδιο τον διευθυντή την Παρασκευή.

Παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις και τα χρήματα κατατέθηκαν, η διεύθυνση του σχολείου αφού τα δέχτηκε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι έχει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών απ’ ό,τι πιθανώς είχε υπολογίσει. Ισχυριζόμενος ότι πρέπει να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην εκπαιδευτική εκδρομή, προχώρησε σε αθέμιτο αποκλεισμό παιδιών από αυτήν. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (για τις σχολικές εκδρομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) οι εκδρομές αυτές έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός μαθητών με κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας που έθεσε ο διευθυντής.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί μαθητές δύο ταχυτήτων, προκαλώντας έτσι συναισθηματική φόρτιση και αίσθημα αδικίας στα παιδιά που αποκλείστηκαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Το σχολείο όφειλε να μεριμνήσει για τη μίσθωση επαρκών μεταφορικών μέσων βάσει του αριθμού των μαθητών της κάθε τάξης και όχι να μεταθέτει την ευθύνη της οργάνωσης στους γονείς υπό το πρόσχημα της ταχύτητας υποβολής.

Αιτούμαστε την άμεση παρέμβασή σας για τα κάτωθι:

Να μην ξανασυμβεί περιστατικό τέτοιου είδους. 2. Να υποχρεωθεί το σχολείο για την εξασφάλιση θέσεων όλων των ενδιαφερομένων μαθητών στις εκπαιδευτικές εκδρομές. 3. Να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών του διευθυντή σχετικά με τη θέσπιση προτεραιότητας σε δημόσιο σχολείο. 4. Να επιστραφούν τα χρήματα στους γονείς των παιδιών που αυθαίρετα αποκλείστηκαν αλλά και στους γονείς που εξαίρεσαν τα παιδιά τους ως συμπαράσταση. 5. Να διερευνηθεί επίσης το ύψος του ποσού που ζητήθηκε από κάθε μαθητή ξεχωριστά και αν αυτό συνάδει με την προσφορά που είχε η διεύθυνση και ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου για την εκπαιδευτική εκδρομή από τα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Επιπροσθέτως, επιθυμούμε να καταγγείλουμε την απαράδεκτη στάση και συμπεριφορά του διευθυντή κατά των προσπαθειών μας για επικοινωνία και επίλυση του θέματος.

Συγκεκριμένα, η συμπεριφορά του προς τους γονείς που προσήλθαμε να διαμαρτυρηθούμε ήταν εριστική και προσβλητική, γεγονός που δεν συνάδει με το λειτούργημά του και τον θεσμικό του ρόλο.

Αρνούμενος τον διάλογο και κάνοντας μονόλογο, χωρίς να μας δίνει περιθώριο να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας, μας εκδίωξε επιτακτικά από τον προαύλιο χώρο του σχολείου με την φράση “περάστε έξω”, προσβάλλοντας την προσωπικότητά μας και τον θεσμικό μας ρόλο ως κηδεμόνες μαθητών.

Η ενέργεια αυτή, της “βίαιης” απομάκρυνσης γονέων από δημόσιο κτήριο επειδή ζήτησαν εξηγήσεις, συνιστά κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων (Ν. 3528/2007 άρθρο 107).

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση της παρούσας αναφοράς και την κοινοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Ηλιόπουλος, 2. Αγγελική Φραγκούλη, 3. Γιώργος Βασιλόγιαννης, 4. Παναγιώτα Τριαντοπούλου, 5. Ευαγγελία Γκίκα, 6. Δημήτριος Ασημακόπουλος”.

Σημείωση συντάκτη: Επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και ζητήσαμε την άποψη του για την καταγγελία, αλλά δεν θέλησε να πει κάτι.