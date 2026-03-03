Πικετοφορία οργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας

Κινητοποίηση – πικετοφορία “ενάντια στην νέα στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν”, οργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας (μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη-ΕΕΔΥΕ), σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα.

Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας υποστηρίζει ότι “η επίθεση αυτή είναι πράξη επιθετική, εγκληματική και επικίνδυνη δεν αποτελεί «προληπτικό» χτύπημα, όπως προκλητικά ισχυρίζονται τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ στις χώρες του ΝΑΤΟ–ΕΕ με γελοία και προσχηματικά επιχειρήματα” και προσθέτει, μεταξύ άλλων: “Στόχος είναι η επιβολή των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων στη Μέση Ανατολή και η διαμόρφωση νέων συσχετισμών, να δημιουργήσουν νέα «Αραβική Άνοιξη», για να αλλάξει το Ιράν και να έρθει στο πλευρό των ΗΠΑ-ΕΕ. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Σε αυτό το καζάνι που βράζει, αν προσθέσουμε και τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν, αυξάνουν τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς. Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου, διαθέτοντας τη βάση της Σούδας και άλλες κρίσιμες υποδομές στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. Βασιλικότερη του βασιλέως η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει στη συμμαχία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, εμπλέκοντας βαθύτερα τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνες περιπέτειες. Η χώρα μας γίνεται μαγνήτης επιθέσεων στην Κρήτη, στην Καλαμάτα και αλλού όπως έδειξαν και οι πρόσφατες επιθέσεις στις χώρες του Αραβικού Κόλπου που έχουν αμερικανικές βάσεις”.

Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας δηλώνει ότι “απαιτούμε εδώ και τώρα: Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία. Να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να φύγει η Ισραηλινή εταιρεία του πολέμου από την 120 ΠΕΑ. Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αλληλεγγύη στον λαό του Ιράν”.

* Ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και μέλος της ΟΓΕ καταγγέλλει “την επίθεση του κράτους σφαγέα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και συμμετέχει στην κινητοποίηση - πικετοφορία που διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας την Τρίτη 3/3 στις 7μ.μ., στην πλατεία 23ης Μαρτίου”.

Ακόμα, καταγγέλλει “το κράτος σφαγέα του Ισραήλ και τις ΗΠΑ που με τη σχεδιασμένη και στοχευμένη αεροπορική και πυραυλική επίθεσή του στο Ιράν άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου με τον πόλεμο και απειλούν με όλεθρο τους λαούς της Μέσης Ανατολής” και “την ενεργή εμπλοκή της χώρας μας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων”.

(Φωτογραφία αρχείου)