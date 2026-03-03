Σούδα: Στη φυλακή ο 36χρονος Γεωργιανός για παράνομη είσοδο στη χώρα (βίντεο)

Το Αυτόφωρο Μονομελές τον καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση και του επέβαλε χρηματική ποινή 5.000€. Η ποινή είναι χωρίς αναστολή. Πρόκειται για τον άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα. Η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος Γεωργιανός, αζέρικης καταγωγής, πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο και να φωτογραφίζει, ενώ σήμερα επέστρεψε στην Αθήνα και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.

Από τις Αρχές τηρείται σιγή ασυρμάτου για την υπόθεση που αντιμετωπίζεται ως σοβαρή λόγω και της χρονικής συγκυρίας και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), που κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με την διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχει βρεθεί στην κατοχή πλούσιο ψηφιακό υλικό που τον ενοχοποιεί και αναμένεται από την ΕΥΠ να παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές για να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για κατασκοπεία.

Πηγή: ertnews.gr