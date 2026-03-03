Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων στο Δήμο Καλαμάτας - Έρχεται το πρόγραμμα «Όλοι Digital»

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις υλοποιούν το πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία» το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σκέλος του Πιλοτικού Προγράμματος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης των Ηλικιωμένων, με φορέα υλοποίησης το ΕΔΥΤΕ, θα υλοποιηθεί σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε 103 Δήμους όλης της χώρας, ανάμεσά τους και ο Δήμος Καλαμάτας.

Κύριος Στόχος Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, προκειμένου:

να προωθηθεί η αυτόνομη διαβίωσή τους και να ενισχυθεί η αυτόνομη διαβίωσή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον,

και να η αυτόνομη διαβίωσή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού , να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους και να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη ,

, να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους και να προωθηθεί , να καταπολεμηθεί η τεχνοφοβία και να προωθηθεί η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των ηλικιωμένων με την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων τουλάχιστον βασικού επιπέδου.

Αντικείμενο Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η εξοικείωση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, κυρίως όσον αφορά στην ψηφιακή επικοινωνία και στις δεξιότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκπαιδευτούν και ενδυναμωθούν ψηφιακά 3.600 ηλικιωμένοι (από το 65ο έτος της ηλικίας και άνω) με προγράμματα εκπαίδευσης και ψηφιακής ενδυνάμωσης 70 ωρών σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης κατάλληλα εξοπλισμένους με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σε δομές (ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας) 103 Δήμων όλης της χώρας.

Τα προγράμματα προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30/06/2026.

Οι Δήμοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα θα διασφαλίσουν τη διατήρηση του εξοπλισμού στους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για τις ανάγκες βιωσιμότητας των Κόμβων για πέντε (5) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη του έργου, προκειμένου αυτοί να είναι λειτουργικοί.

Διάρθρωση Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι υποστηρικτικές δράσεις βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών – DigComp (Digital Competence Framework) καλύπτοντας τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Κατανοώ τη ψηφιακή τεχνολογία: οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν και θα αποκτήσουν βασική εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις διαφορετικές ψηφιακές συσκευές Περιηγούμαι και αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο: οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να περιηγούνται αποτελεσματικά στο διαδίκτυο, να αναζητούν και να βρίσκουν αξιόπιστες πληροφορίες που χρειάζονται και να οργανώνουν αυτά που βρίσκουν με τρόπο που διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και χρήση τους. Φροντίζω την ασφάλεια μου στον ψηφιακό κόσμο: οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο και να διασφαλίζουν την ιδιωτικότητά τους, καθώς και πως να ασφαλίζουν τις συσκευές και τα δίκτυά από κινδύνους, ώστε να μπορώ να περιηγούνται με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Επικοινωνώ και ψυχαγωγούμαι ψηφιακά: οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες για επικοινωνία και ψυχαγωγία, καλύπτοντας τις ανάγκες τους με τα κατάλληλα εργαλεία και εφαρμογές. Εξυπηρετούμαι ψηφιακά από το σπίτι μου: οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να εκτελούν ψηφιακά με ανεξαρτησία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα απλές εργασίες της καθημερινότητάς.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που αφορούν:

επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών,

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών,

χρήση ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr,

χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Για τη συνολική υποστήριξη των δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων αναπτύχθηκε από την ΕΔΥΤΕ εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό περιεχόμενο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων το οποίο πληροί πρότυπα προσβασιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 4727/2020, ως ισχύει, και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549.

Βάσει του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού περιεχομένου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, παράχθηκε από την ΕΔΥΤΕ ψηφιακό διαδραστικό υλικό E-Learning ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης το οποίο θα αναρτηθεί στην Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://nationaldigitalacademy.gov.gr) και θα παραμένει διαθέσιμο για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας μετά το πέρας του Προγράμματος, με σκοπό την ενίσχυση των πληθυσμιακών αυτών ομάδων εντός όλης της επικράτειας.

Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι αιτήσεις των ηλικιωμένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος (https://empower.gov.gr) από τις 21 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://oloidigital.gr) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο E-Mail: support@empower.gov.gr και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 215 215 7828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 16:00.