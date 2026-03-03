ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το κτίριο που θα εκλεγόταν νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν (βίντεο)

Το κτίριο όπου συνεδριάζουν οι ιρανοί αξιωματούχοι οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας καταστράφηκε από αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, η οποία διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και νότια της πρωτεύουσας, στην πόλη Κομ, αποτελείται από μέλη που βοηθούν να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει τον ρόλο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ το Σάββατο.

Το κτίριο της Συνέλευσης στο Κομ καταστράφηκε ολοσχερώς από αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με τις αναφορές.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η περιοχή κοντά στη Συνέλευση είχε πληγεί.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Tasnim μετέδωσαν και τα δύο εκρήξεις χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλάνα του κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις.

Πηγή: in.gr