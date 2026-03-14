Η Καλαμάτα στο επίκεντρο δράσεων επαγγελματικής ενδυνάμωσης

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, όπου η επαγγελματική πορεία δεν είναι πλέον μια σταθερή και γραμμική διαδρομή, αλλά μια διαρκής διαδικασία μάθησης, προσαρμογής και εξέλιξης. Οι δεξιότητες ανανεώνονται με ταχύτητα, οι απαιτήσεις της αγοράς μεταβάλλονται και η ανάγκη για ουσιαστική καθοδήγηση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι να παρέχει πρακτικά εργαλεία, γνώση και ουσιαστική υποστήριξη, μετατρέποντας την αναζήτηση εργασίας σε μια οργανωμένη και αποτελεσματική διαδικασία.

Με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των πολιτών και την παροχή σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 9η εκδήλωση «JobReady by DYPA», που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Καλαμάτα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο Elite City Resort, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η επιλογή της Καλαμάτας δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τη σταθερή μας στόχευση να επεκτείνουμε δράσεις ουσιαστικής υποστήριξης σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης για τους πολίτες. Η περιφερειακή ανάπτυξη περνά μέσα από την ενδυνάμωση των ανθρώπων της.

Το «JobReady by DYPA» είναι ένα ολοήμερο, ανοιχτό και δωρεάν πρόγραμμα για όλους — ανέργους και εργαζόμενους — που θέλουν να προετοιμαστούν ουσιαστικά για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και καθοδήγηση από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το βιογραφικό τους, να αναπτύξουν τεχνικές επιτυχημένης συνέντευξης και να κατανοήσουν τη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιχειρηματικότητα και στην καλλιέργεια της καινοτομίας. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τρόπους ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, θα γνωρίσουν εργαλεία όπως ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas), θα μάθουν πώς διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και θα εξοικειωθούν με την έννοια της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους, προσφέροντας πρακτική γνώση και έμπνευση.

Ξεχωριστή θέση έχει και η επαγγελματική δικτύωση. Η σωστή παρουσίαση μιας ιδέας ή ενός επαγγελματικού προφίλ, μέσα από εργαλεία όπως το elevator pitch, αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης και διεκδίκησης ευκαιριών.

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στις προηγούμενες διοργανώσεις επιβεβαιώνει ότι η ανάγκη για πρακτική καθοδήγηση και σύγχρονα εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΥΠΑ μετασχηματίζεται ουσιαστικά: από έναν οργανισμό διαχείρισης επιδομάτων σε έναν ενεργό μηχανισμό διασύνδεσης πολιτών και επιχειρήσεων. Με σύγχρονα εργαλεία, εξατομικευμένη συμβουλευτική και προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, επενδύουμε στις δεξιότητες που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης.

Η ΔΥΠΑ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για όλους. Με δράσεις όπως το «JobReady by DYPA» στην Καλαμάτα, δεν περιοριζόμαστε στη θεωρία — επενδύουμε έμπρακτα στις δεξιότητες, στην αυτοπεποίθηση και στις δυνατότητες των ανθρώπων.

Γιατί η απασχόληση δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι προοπτική ζωής.

9ο JobReady by DYPA – Καλαμάτα

