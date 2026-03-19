Καταδίκη γυναικολόγου για ιατρική αμέλεια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καταδικάστηκε χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας γυναικολόγος –μαιευτήρας, η οποία υπηρετούσε ως διευθύντρια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, για ιατρική αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων της και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ασθενή πριν από πεντέμισι χρόνια.

Το δικαστήριο, που δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ της επιβλήθηκε και η απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός της για 8 μήνες.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η 38χρονη τότε ασθενής προσήλθε με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας τον Σεπτέμβριο του 2020, όπου αρχικά εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στη συνέχεια εισήχθη στην παθολογική κλινική.

Παρά τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία δεν επιβεβαίωναν εγκυμοσύνη (μηδενική τιμή β χοριακής γοναδοτροπίνης), η κατηγορούμενη ιατρός επέμεινε στη διάγνωση εξωμήτριας κύησης. Βάσει της εσφαλμένης αυτής εκτίμησής της, προχώρησε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, η οποία, όπως κρίθηκε, ήταν αδικαιολόγητη και πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη ιατρική επιμέλεια, προκαλώντας της αποφρακτικό ειλεό. Η κατάσταση της ασθενούς επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα δύο ημέρες αργότερα να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που είχαν προκληθεί από την πρώτη επέμβαση.

Η ασθενής νοσηλεύτηκε συνολικά για δέκα ημέρες, υποβαλλόμενη σε δύο πολύωρα και πολύ επικίνδυνα για τη ζωή της χειρουργεία, τα οποία, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, δεν ήταν αναγκαία. Αξίζει να σημειωθεί πως η 43χρονη σήμερα γυναίκα είναι μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού.

Δήλωση δικηγόρου

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της παθούσας Γιώργος Σκούλικας (φωτό) έκανε την εξής δήλωση: «Μετά από μια ιδιαίτερα μακρά και απαιτητική διαδικασία, η οποία διήρκεσε επί σειρά συνεδριάσεων, το Δικαστήριο κατέληξε στην ενοχή της κατηγορούμενης ιατρού. Η εντολέας μου αισθάνεται ηθικά δικαιωμένη, ύστερα από σχεδόν έξι χρόνια αναμονής, ψυχικής και σωματικής δοκιμασίας. Πρόκειται για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τον ιατρικό κόσμο. Το αρμόδιο Δικαστήριο εκτίμησε ορθά τα αδιαμφισβήτητα πραγματικά περιστατικά, τα ιατρικά πιστοποιητικά, τις μαρτυρικές καταθέσεις πλήθους ιατρών και επέδειξε ουσιαστικό ανθρώπινο και κοινωνικό ενδιαφέρον. Με αυτή την απόφαση, τίθεται ένα πρώτο τέλος στην πολύχρονη περιπέτειά της».