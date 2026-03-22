eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 14:28

Το έθιμο των λαμπαδηφοριών στο Σιδηρόκαστρο

Γράφτηκε από τον

Το έθιμο των λαμπαδηφοριών θα αναβιώσει και φέτος στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα.

Το έθιμο διασώζεται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι Έλληνες με αναμμένες δάδες γιόρτασαν την απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ανάσταση του έθνους.
Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας με τη συνεργασία της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας.
Φέτος, με απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου, οι λαμπαδηφορίες αφιερώνονται στη μνήμη του Μεσσήνιου κινηματογραφιστή Ιωάννη Μουτσούλα, ο οποίος εθελοντικά είχε κινηματογραφήσει το ιστορικό μεσσηνιακό έθιμο.

Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις