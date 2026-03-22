Το έθιμο των λαμπαδηφοριών στο Σιδηρόκαστρο

Το έθιμο διασώζεται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι Έλληνες με αναμμένες δάδες γιόρτασαν την απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ανάσταση του έθνους.

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας με τη συνεργασία της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας.

Φέτος, με απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου, οι λαμπαδηφορίες αφιερώνονται στη μνήμη του Μεσσήνιου κινηματογραφιστή Ιωάννη Μουτσούλα, ο οποίος εθελοντικά είχε κινηματογραφήσει το ιστορικό μεσσηνιακό έθιμο.

Κ.Μπ.