Κοινωνικός Τουρισμός: Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων

Σημαντική ανάσα για χιλιάδες πολίτες φέρνει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αυξήσει κατά 33.000 τον αριθμό των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2026-2027.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, καθώς το ενδιαφέρον των πολιτών χτύπησε «κόκκινο», με τις αιτήσεις συμμετοχής να ξεπερνούν κάθε προσδοκία και να αγγίζουν το εντυπωσιακό νούμερο των 800.000.

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη και την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων στην αυξημένη ζήτηση, οι συνολικοί ωφελούμενοι που θα αποκτήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για δωρεάν ή οικονομικές διακοπές ανέρχονται πλέον σε 333.000. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος επιχειρεί να καλύψει ένα μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών για ποιοτική ξεκούραση.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 1.6.2026 έως 30.6.2027.

«Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ικανοποιούμε. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση που σημειώθηκε εφέτος για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, αυξήσαμε τους δικαιούχους-ωφελούμενους κατά 33.000, παρέχοντας επιπλέον 5,5 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας, βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στην πράξη», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανέργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή ανέρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις, υπό προϋποθέσεις. Ειδικά, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, όσοι είναι ΑμεΑ ή έχουν μέλη της οικογένειάς τους, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα συνεχόμενων περιόδων.

Επίσης, εξαιρούνται από την κύρωση μη ενεργοποίησης των επιταγών, ενώ για την επιδότηση της διαμονής ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν στον γενικό πληθυσμό.

Για Άτομα με Αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% προβλέπεται επιδότηση μετακίνησης (ακτοπλοϊκά) ύψους 100%, ενώ κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούται έναν συνοδό χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.