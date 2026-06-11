Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο στον Αντικάλαμο. Τον όρκο ανέγνωσε εκ μέρους των 25 παρόντων αποφοίτων η πρωτεύσασα Ελένη Ζώτου.

Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, η Διευθύντρια του ΠΜΣ, Καθηγήτρια Ευγενία Π. Μπιτσάνη, σημείωσε πως οι διπλωματούχοι αποχωρούν πλέον από το Πρόγραμμα έχοντας αποκτήσει γνώσεις, εργαλεία και, κυρίως, μια ουσιαστική οπτική για το τι σημαίνει καλή διοίκηση, διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμός προς τον πολίτη. Η ίδια έκανε λόγο για βασικά εφόδια σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται συνεχώς, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στον άνθρωπο δεν είναι πλέον αυτονόητα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πρόσφατη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, τονίζοντας πως η δημόσια διοίκηση δεν είναι ουδέτερη, καθώς οι δομές, οι υπηρεσίες και οι πολιτικές που ακολουθούνται έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Όπως σχολίασε, η έμφυλη ισότητα και η πρόληψη της βίας δεν αποτελούν ζήτημα αποκλειστικά κοινωνικής πολιτικής, αλλά και δημόσιας διοίκησης, άρα και ευθύνη των αποφοίτων της Σχολής. Παράλληλα, τους προέτρεψε να κάνουν τους οργανισμούς που θα υπηρετήσουν πιο ανθρώπινους, πιο δίκαιους και πιο αποτελεσματικούς, υπενθυμίζοντας πως πίσω από κάθε αίτηση, απόφαση και διαδικασία βρίσκεται ένας άνθρωπος.

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Καθηγήτρια Αικατερίνη Καστανιώτη, έκανε λόγο για δικαίωση των κόπων και των προσπαθειών των διπλωματούχων, τονίζοντας πως οι μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν θυσίες και ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή, την εργασία και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Η ίδια επεσήμανε πως οι απόφοιτοι δεν εξειδικεύτηκαν απλώς σε νέα γνωστικά αντικείμενα, αλλά ανέπτυξαν κριτική σκέψη και την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο μεταπτυχιακός κύκλος δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά το εφαλτήριο για νέες προκλήσεις.

Νωρίτερα, ορκίστηκαν 93 προπτυχιακοί και 4 διδάκτορες, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση μιας απαιτητικής ακαδημαϊκής διαδρομής.