Χελιδονίσματα από μαθητές του 14ου Δημοτικού Καλαμάτας

Μια όμορφη ατμόσφαιρα, γεμάτη παιδικές φωνές και χαμόγελα δημιούργησαν μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Δημαρχείο της πόλης.

Μικροί μαθητές αναβίωσαν ένα χαρακτηριστικό έθιμο του Μαρτίου και κρατώντας χειροποίητα ομοιώματα χελιδονιού, τραγούδησαν για τον ερχομό της άνοιξης. Παράλληλα, οι μαθητές σε μία ακόμα όμορφη πρωτοβουλία τους, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, μοίρασαν ποιήματα σε αιρετούς και εργαζόμενους του Δήμου.