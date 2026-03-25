Το πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Καλαμάτα

Με ένα πλούσιο και πολυσχιδές πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Καλαμάτας τιμά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της Ελευθερίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες με επετειακές ομιλίες και δράσεις σε όλα τα σχολεία. Ακολούθησε απότιση φόρου τιμής με κατάθεση στεφάνων από μαθητές, φοιτητές, προσκόπους και μέλη του Σ.Ε.Ο. στα Μνημεία των Ηρώων στην κεντρική πλατεία και στην παραλία, στη μνήμη του Αφανούς Ναύτου, καθώς και στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Σήμερα στις 7 π.μ. σήμαναν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών με τη φροντίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ενώ στις 8 π.μ. πραγματοποιήθηκε η έπαρση της Σημαίας στην πλατεία 23ης Μαρτίου από τιμητικό άγημα της 120 ΠΕΑ.

Στις 10:30 π.μ. θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ενώ θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την Σοφία Καπετανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στις 10.50 π.μ. θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πλατείας 23ης Μαρτίου από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Δήμου και λοιπών φορέων.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς τον χώρο της παρέλασης στην κεντρική πλατεία. Στις 11 π.μ. θα γίνει η παρέλαση με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, μαθητών, ΚΔΑΠμεΑ, πολιτιστικών συλλόγων, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, του Ε.Ε.Σ., του Σ.Ε.Ο., προσκόπων, τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μηχανοκίνητων τμημάτων, στον πεζόδρομο της Αριστομένους έως τη συμβολή της με την Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στη Δημοτική Ενότητα Άριος, το πρωί της 25ης Μαρτίου θα ηχήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες και θα ακούγονται εμβατήρια από τα μεγάφωνα. Περί τις 10 π.μ., μετά τη Θεία Λειτουργία, θα τελεστεί δοξολογία και στη συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, με τήρηση σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών, εκφώνηση πανηγυρικού, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακοί χοροί.

Στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, στις 7 π.μ. θα σημάνουν οι καμπάνες, ενώ στις 9.15 π.μ. θα προσέλθουν οι μαθητές στην Εκκλησία. Στις 9.30 π.μ. θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, παρουσία αρχών και κατοίκων, και θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί μετάβαση στο Ηρώο για επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με παρέλαση μαθητών και δρώμενο στην κεντρική πλατεία.

Στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας, στις 10.30 π.μ. θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων. Θα ακολουθήσει παρέλαση μαθητών, τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων και τήρηση σιγής. Στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας, ενώ θα παρουσιαστούν ποιήματα και παραδοσιακοί χοροί, με την εκδήλωση να ολοκληρώνεται με τον Εθνικό Ύμνο.