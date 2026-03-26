Λαμπαδηφορίες στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας (βίντεο)

Για ακόμη μια χρονιά, την Τρίτη το απόγευμα αναβίωσε το ιστορικό έθιμο των λαμπαδηφοριών στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας, τιμώντας έτσι τη συμμετοχή της Τριφυλίας στην Ελληνική Επανάσταση.

Ένα έθιμο που οι ρίζες του έρχονται από την εποχή της τουρκοκρατίας, το οποίο με μεγάλη επιτυχία έχει αναβιώσει από το Σύνδεσμο Σιδηροκαστριτών με την υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Τριφυλίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι συμμετέχοντες στο δρώμενο ήταν μέλη πολιτιστικών συλλόγων ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές, τα λάβαρα στα χέρια και ζωσμένοι με τα όπλα. Υπό τη συνοδεία μουσικής και τραγουδιών έφτασαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου όπου τελέστηκε δοξολογία. Στη συνέχεια δίπλα από το ναό έγινε αναπαράσταση του ξεσηκωμού και η ορκωμοσία των μυημένων στη Φιλική Εταιρεία με αφηγήσεις και δρώμενα, μέχρι την επανάσταση του έθνους και την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.

Με την ολοκλήρωση του δρώμενου ξεκίνησαν οι λαμπαδηφορίες με τα στενά δρομάκια του χωριού να πλημμυρίζουν από ένα ποτάμι με δάδες που κατέληξαν στη πλατεία του χωριού. Εκεί γύρω από τη φωτιά στήθηκε χορός και αποδόθηκαν τιμές στους πρωτεργάτες οπλαρχηγούς της επανάστασης.

Στην εκδήλωση φέτος συμμετείχαν οι : Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, Σύλλογος «Ελληνομνήμονες» Καλαμάτας, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας «Αγία Τριάδα», Πολιτιστικός Σύλλογος Νεδουσαίων «Ο Νικηταράς», Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυαλου «Ο Κοντόσταυλος» Μάνης, Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης «Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχιστράτηγος», Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Παράδεισος» Καλαμάτας – Τμήμα Αναβίωσης «Παναγιώτης Κεφάλας», Δημοτική Κοινότητας Νέας Φιγαλείας, Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ), Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός», Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Εστία Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων Ν. Μεσσηνίας, Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας, Όμιλος Απογόνων και Φίλων Μάρκου Μπότσαρη, Εταιρεία Βυζαντινών και Ιστορικών Μελετών Νομού Πρεβέζης. Φιλική Συμμετοχή: Αφήγηση: Ανδρέας Βρυώνης – Μαρία Κ. Λιακάκη. Τραγούδι: Λεωνίδας Σταρόγιαννης, λαούτο Παναγιώτης Ρουσάκος, κλαρίνο Θανάσης Καρατζάς. Ηθοποιοί , Ανδρέας Βρυώνης, Παύλος Κλάδης.

Ενώ μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό τονίζοντας τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων που συμβάλουν να μένει ζωντανή η ιστορική μνήμη , οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης και Περικλής Μαντάς , , ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ευστάθιος Αναστασόπουλος , η αντιδήμαρχος Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου , ο πρόεδρος της ΤΚ Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής , ο Πρόεδρος της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας Γρηγόρης Κωστόπουλος, ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας.

Κ.Μπ.