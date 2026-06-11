Ανοίγει για 9η χρονιά το Θερινό σινεμά Καλαμάτας - Πρεμιέρα με επιστροφή του Σπίλμπεργκ

Με την ταινία “Disclosure Day” κάνει πρεμιέρα αύριο 12/6 το θερινό σινεμά Καλαμάτας, στον χώρο του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Η καλοκαιρινή εκδοχή του Cine Center ανοίγει για 9η συνεχόμενη χρονιά, αποτελώντας παράγοντα στη θερινή ατζέντα της Καλαμάτας.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν που σημάδεψε όσο λίγοι δημιουργοί στην ιστορία του σινεμά.

Με το νέο του φιλμ ο θρυλικός σκηνοθέτης ανοίγει ξανά την πόρτα στο άγνωστο και καλεί το κοινό να αναρωτηθεί αν η ανθρωπότητα είναι τελικά έτοιμη να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη όλων των εποχών: ότι ίσως δεν είναι μόνη στο Σύμπαν.

Δείτε το τρέιλερ:

Η προβολή θα γίνει στις 9.15 μ.μ. Πρωταγωνιστούν: Εμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο. Διάρκεια: 145′.