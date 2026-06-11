Ανοίγει για 9η χρονιά το Θερινό σινεμά Καλαμάτας - Πρεμιέρα με επιστροφή του Σπίλμπεργκ

Η καλοκαιρινή εκδοχή του Cine Center ανοίγει για 9η συνεχόμενη χρονιά, αποτελώντας παράγοντα στη θερινή ατζέντα της Καλαμάτας.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν που σημάδεψε όσο λίγοι δημιουργοί στην ιστορία του σινεμά.
Με το νέο του φιλμ ο θρυλικός σκηνοθέτης ανοίγει ξανά την πόρτα στο άγνωστο και καλεί το κοινό να αναρωτηθεί αν η ανθρωπότητα είναι τελικά έτοιμη να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη όλων των εποχών: ότι ίσως δεν είναι μόνη στο Σύμπαν.
Δείτε το τρέιλερ:
Η προβολή θα γίνει στις 9.15 μ.μ. Πρωταγωνιστούν: Εμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο. Διάρκεια: 145′.