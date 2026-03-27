Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 12:30

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Εκπαίδευση για πρώτες βοήθειες και χρήση απινιδωτή

Σεμινάριο ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Στην επιμορφωτική δράση που ήταν μια πρωτοβουλία του προέδρου της Κεντρικής Αγοράς, Γιάννη Δούβα, συμμετείχαν εργαζόμενοι της επιχείρησης αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΚ.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από τον διευθυντή του παραρτήματος ΕΚΑΒ, Ορέστη Κουλόπουλο, την αναισθησιολόγο και αναπληρώτρια διευθύντρια Ελένη Εξερτζόγλου και τον διασώστη Γαβριήλ Κομπότη, οι οποίοι παρουσίασαν πρακτικές οδηγίες και ανέλυσαν τα κρίσιμα πρώτα λεπτά αντιμετώπισης ενός επείγοντος περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Αγορά Καλαμάτα ως ένας χώρος με υψηλή επισκεψιμότητα σε καθημερινή βάση, διαθέτει αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.

