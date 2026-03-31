Τραγωδία με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία στον Αγιο Ανδρέα Κυνουρίας (βίντεο)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε βενζινάδικο στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας.

Δύο άνδρες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, όταν στην προσπάθειά τους να μετακινήσουν παλιά λάστιχα για ανακύκλωση με γερανό (παπαγαλάκι), το μηχάνημα προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης.

Νεκροί είναι ο 57χρονος ιδιοκτήτης της εταιρίας του γερανού από τη Νεστάνη και ο 33χρονος εργάτης από την Τρίπολη που υπέστησαν ηλεκτροπληξία από υψηλής τάσης ρεύμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, όπου προχώρησε σε διακοπή του ρεύματος.

Οι δύο άτυχοι άνδρες παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Κ.Ηλ.