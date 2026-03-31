Ευθύνες στον Δήμο Καλαμάτας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαγονίας: “Ανάγκη καθαρισμού και αντιπλημμυρικής προστασίας Ταϋγέτου”

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες σε κρίσιμα σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα απορροής υδάτων, όπως καθαρισμοί και τεχνικές παρεμβάσεις (π.χ. τσιμεντοστρώσεις), με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ενόψει των επόμενων βροχοπτώσεων. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και υπό τον φόβο πιθανών δυσμενών εξελίξεων, κάτοικοι της περιοχής του Ταϋγέτου ανέλαβαν δράση με δική τους πρωτοβουλία. Όπως επισημαίνεται, προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης, με στόχο την πρόληψη προβλημάτων στο άμεσο μέλλον. «Να προλάβουμε τις επόμενες βροχές και να προλάβουμε τα χειρότερα», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ο Σύλλογος τονίζει ότι η ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον των κατοίκων αποτελούν βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της ζωής στα χωριά της περιοχής.

Τ.Αν.