Αντιπολεμική συγκέντρωση απόψε στην Καλαμάτα (βίντεο)

Αντιπολεμική συγκέντρωση για τον πόλεμο στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και κατά της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν, πραγματοποίησαν απόψε, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν “καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν οι πολεμικές βάσεις κι εδώ και τώρα μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος - να μην πληρώσουμε τις συνέπειες των πολέμων τους”.

Στη συγκέντρωση μίλησαν οι πρόεδροι του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς, της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Χριστίνα Λαδά, του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου, του Συνδικάτου Οικοδόμων Παναγιώτης Καράμπελας, ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Μεσσηνίας Γιάννης Λαγογιάννης και η Βαγγελιώ Παναγάκη, από το τοπικό παράρτημα των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών.

Ακολούθησε πορεία με συνθήματα στην Αριστομένους και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.