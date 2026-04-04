Από τα Λέικα ξεκίνησαν οι αντιδράσεις: 600 υπογραφές κατά αυξήσεων της ΔΕΥΑΚ

Η πρώτη οργανωμένη αντίδραση για τις υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, στα χωριά του Δήμου Καλαμάτας από τη ΔΕΥΑΚ, έρχεται από τα Λέικα. Οπως μας ενημέρωσαν έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 600 υπογραφές, σε κείμενο που έχουν ετοιμάσει για να καταθέσουν στον δήμαρχο και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ, αφού καταγράφουν ότι η μέση αύξηση είναι 230% για την ύδρευση και ξεπερνά τα 400% για την άρδευση, επισημαίνουν πως οι αυξήσεις είναι καταστροφικές και πέρα από κάθε λογική.

Οι κάτοικοι των Λεΐκων σημειώνουν ότι το ενιαίο υδρευτικό – αρδευτικό σύστημα της κοινότητας είναι ανεξάρτητο από εκείνο της Καλαμάτας και τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις και καλούν τη δημοτική αρχή να ανακαλέσει τις υπέρογκες αυξήσεις και να τις περιορίσει σε λογικά επίπεδα, ώστε να μην διαταραχθεί η ζωή στην περιοχή.

Αναλυτικά, στο κείμενο των κατοίκων από τα Λέικα:

“Οι υπογράφοντες κάτοικοι – χρήστες νερού των Λεΐκων με έκπληξη, η οποία εξελίχθηκε σε σοκ, πληροφορηθήκαμε τις υπέρογκες αυξήσεις της τιμής του νερού που για ύδρευση η μέση αύξηση είναι 230% και για άρδευση ξεπερνά το 400%.

Οι αυξήσεις είναι καταστροφικές και πέρα από κάθε λογική σε μια εποχή κατά την οποία τα νοικοκυριά πλήττονται από την αχαλίνωτη ακρίβεια.

Η ανάπτυξη του χωριού μας στηρίχθηκε κυρίως στην επάρκεια σε νερό, χάριν στους άξιους προέδρους της κοινότητας και στην εθελοντική εργασία και δωρεές των κατοίκων της.

Επισημαίνουμε ότι το νερό για μας, πέρα από την κάλυψη βασικών αναγκών, αποτελεί μέσο συμπλήρωσης της οικιακής οικονομίας (οικόσιτα ζώα και μικροί κήποι για βασικές ανάγκες διατροφής).

Σημειώνουμε, επίσης, ότι το ενιαίο υδρευτικό – αρδευτικό μας σύστημα είναι ανεξάρτητο από εκείνο της Καλαμάτας, τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις η μία εκ των οποίων, η αρδευτική, πραγματοποιήθηκε από δωρεές των κατοίκων (χώρος και διάνοιξη).

Με την απόφασή σας θα ανατραπούν πολλά πράγματα στη ζωή μας, ενώ η περιοχή μας θα κινδυνεύσει από τεχνητή ερημοποίηση.

Εκτιμώντας τη σοβαρότητα όσων προαναφέρθηκαν, σας καλούμε να ανακαλέσετε τις υπέρογκες αυξήσεις και να τις περιορίσετε σε λογικά επίπεδα, ώστε να μην διαταραχθεί η ζωή στην περιοχή μας”.

Επίσης, οι κάτοικοι σημειώνουν ότι “το πάγιο από 2,61 ευρώ το μήνα, γίνεται 5,50 ευρώ το μήνα. Η αποχέτευση ενώ ήταν το 95% της αξίας του νερού της πρώτης κλίμακας που ίσχυε στην Καλαμάτα, στο εξής θα επιβάλλεται σε όλη την αξία του νερού. Κάθε 3 μήνες θα επιβάλλεται το ποσό του 1 ευρώ για αντικατάσταση υδρομέτρου”.

Ακόμα, παρατηρούν πως “στην αξία του νερού επιβάλλεται ΦΠΑ 13%, ενώ στα υπόλοιπα 24%”.

ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σύμφωνα με τους πίνακες που παραθέτουν:

1) Για τους οικιακούς χρήστες, κλίμακες για κάθε μήνα:

Μέχρι 10 κυβικά, από 0,11 ευρώ πάει 0,35 (αύξηση 0,24 ευρώ – 218%).

Από 11 μέχρι 20 κυβικά, από 0,16 ευρώ πάει 0,55 (αύξηση 0,39 – 244%).

Από 21 μέχρι 30 κυβικά, από 0,24 ευρώ πάει 0,75 (αύξηση 0,51 – 213%).

Από 31 κυβικά και πάνω, από 0,38 πάει 1,3 ευρώ (αύξηση 0,92 – 242%).

2) Για οικόπεδα – αγροκτήματα:

Μέχρι 10 κυβικά, από 0,11 ευρώ πάει 0,45 (αύξηση 0,34 ευρώ – 309%).

Από 11 μέχρι 20 κυβικά, από 0,16 πάει 1 ευρώ (αύξηση 0,84 – 525%).

Από 21 μέχρι 30 κυβικά, από 0,24 πάει 1,1 ευρώ (αύξηση 0,86 – 358%).

Από 31 κυβικά και πάνω, από 0,38 πάει 2 ευρώ (αύξηση 1,62 – 426%).

3) Για επαγγελματίες:

Μέχρι 10 κυβικά, από 0,11 ευρώ πάει 0,60 (αύξηση 0,49 – 445%)

Από 11 μέχρι 20 κυβικά, από 0,16 ευρώ πάει 0,80 (αύξηση 0,64 – 400%).

Από 21 μέχρι 30 κυβικά, από 0,24 ευρώ πάει 1 ευρώ (αύξηση 0,76 – 317%).

Από 31 κυβικά και πάνω, από 0,38 πάει 1,3 ευρώ (αύξηση 0,92 – 242%).