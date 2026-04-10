Ανησυχία στο Αριοχώρι για την έξαρση παραβατικότητας - Ο πρόεδρος της Κοινότητας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας

Τη μεγάλη ανησυχία των συγχωριανών τους για τη συνέχιση και την έξαρση της παραβατικότητας (μετά το περιστατικό της διάρρηξης στο φαρμακείο του χωριού με πυροβολισμούς που ακούστηκαν), μετέφεραν χθες, στον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Αθανάσιο Χριστόπουλο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Αριοχωρίου σε συνάντησή τους στη Διεύθυνση, που διήρκεσε 2 ώρες.

Τόνισαν τον κίνδυνο για ένα δεύτερο περιστατικό τύπου Πιπερίτσας, καθώς το ανησυχητικό ήταν οι πυροβολισμοί που έπεσαν και κανείς δεν ξέρει ένα τέτοιο πράγμα πού μπορεί να καταλήξει.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι διοικητές της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας Δημήτρης Παυλόπουλος και της ΟΠΚΕ Κωνσταντίνος Κουρούπης και ο δικηγόρος και τέως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Στάθης Σταματόπουλος, ως νομικός σύμβουλος της Κοινότητας.

Σε δηλώσεις, μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αριοχωρίου Παναγιώτης Πουλημένος σημείωσε: “Ηρθαμε να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των κατοίκων του χωριού μας. Μετά από γενική συνέλευση που κάναμε, ακούσαμε, αφουγκραστήκαμε τα προβλήματα του χωριού και τα μεταφέραμε. Μεταφέραμε και τα καταγεγραμμένα και τα περιστατικά που δεν καταγράφονται. Το πρόβλημα είναι αυτά που δεν καταγράφονται. Είπαμε για την ανησυχία και τον φόβο των κατοίκων που δεν καταγγέλλουν στην Αστυνομία τις πραγματικές κλοπές”.

Ο πρόεδρος παρατήρησε ότι ο αστυνομικός διευθυντής “μας άκουσε με προσοχή και μας ανέφερε στατιστικά που για μας δεν είναι αληθινά, γιατί ζούμε στο χωριό” και πρόσθεσε: “Γνωρίζει η Αστυνομία το πρόβλημα, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μας υποσχέθηκε ότι είναι δίπλα μας, ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και μας ζήτησε και τη βοήθεια των κατοίκων να υπάρχει μια ηρεμία και μια συνεργασία με την Αστυνομία και με μας, τα Τοπικά Συμβούλια σε όλα τα χωριά, για να μειώσουμε κατά πολύ το πρόβλημα”.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πουλημένος παραδέχθηκε πως “ναι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία με το περιστατικό στο φαρμακείο. Ηταν το αποκορύφωμα, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει” κι επεσήμανε με ανησυχία: “Είναι ένα πράγμα που δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει. Και δεν ήταν το φαρμακείο, οποιαδήποτε κλοπή μπορεί να καταλήξει, εφόσον υπάρχουν όπλα, υπάρχουν όπλα”.

Απάντησε, ακόμα, ότι ο αστυνομικός διευθυντής “ενστερνίστηκε την ανησυχία μας, την κατάλαβε”, αλλά σημείωσε: “Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Μπορεί κάποιος να καταλαβαίνει, αλλά το θέμα είναι η λύση. Μας είπε ότι παραμένουν Ομάδες ΟΠΚΕ και έχουν αυξηθεί οι περιπολίες κι έγινε κι επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ομάδας ΔΙΑΣ στην ευρύτερη περιοχή εκτός της πόλης της Καλαμάτας”.

Οσον αφορά τη κοινή αντιμετώπιση του θέματος παραβατικότητας με τον Δήμο άφησε αιχμές κατά του δημάρχου, τονίζοντας ότι”εμείς κάναμε το σωστό. Ρωτήσαμε το χωριό, ήταν μια συλλογική απόφαση του κόσμου που ζει το πρόβλημα. Πρώτα άκουσα τους συγχωριανούς μου και μετέφερα τις ανησυχίες τους. Ο δήμαρχος ήρθε με τους εντεταλμένους συμβούλους των Δημοτικών Ενοτήτων, αλλά δεν είχε συγκαλέσει ένα Συμβούλιο Προέδρων πριν. Θα έπρεπε να ρωτήσει τους προέδρους των χωριών που έχουν το πρόβλημα και να έρθει να μεταφέρει αυτά το προβλήματα. Δεν ρωτήθηκαν οι πρόεδροι

ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ

Ο αντιπρόεδρος του Αριοχωρίου Παντελής Καράμπελας δήλωσε ότι “μεταφέραμε τη διαμαρτυρία των κατοίκων του Αριοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής, γιατί το πρόβλημα της παραβατικότητας είναι έντονο σε όλα τα χωριά μας. Κάναμε κατανοητό ότι δεν ήρθαμε να χαϊδέψουμε αυτιά. Μεταφέραμε την αγωνία και την ανησυχία των κατοίκων για την ασφάλειά τους, καθώς η παραβατικότητα έχει ανοδική πορεία”.

Εξήγησε πως “δεν μπορώ να πω ότι έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από τη συνάντηση, αυτό θα φανεί στην πορεία”, πρόσθεσε ότι “μας υποσχέθηκαν περισσότερες περιπολίες, αλλά αυτό το έχουμε ξαναδεί” κι εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του “τόνισα ότι είναι ορατό ένα δεύτερο περιστατικό τύπου Πιπερίτσας και όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι αυτό να το αποφύγουμε”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, σημείωσε ότι “το ανησυχητικό για την τοπική κοινωνία δεν είναι ότι έγινε μια διάρρηξη, μια κλοπή ακόμα στο Αριοχώρι. Το ανησυχητικό ήταν οι πυροβολισμοί που έπεσαν και η κοινωνία ανησυχεί γι’ αυτό.

Το θέμα των καμερών είναι πολύπλοκο, όπως μας εξήγησε ο διευθυντής. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 7 κάμερες, όπως μας είπε. Ο Δήμος πέρασε την ευθύνη τεχνηέντως στην Αστυνομική Διεύθυνση, όσον αφορά το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο. Δεν μας είπε χρονικά ποιο είναι το περιθώριο μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί, απλώς είπε σε σύντομο χρονικό διάστημα

Αυτό το μέτρο δεν θα λύσει την παραβατικότητα. Αυτό θα είναι ένα ακόμα όπλο στα χέρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα”.

Καταλήγοντας, ο Παντ. Καράμπελας ενημέρωσε πως “επειδή βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να βρεθεί λύση για τη μείωση της παραβατικότητας, θα προβούμε σε μία φύλαξη του χωριού μας ιδιωτικά, γιατί πολλοί συμπολίτες το έχουν ζητήσει και είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με εταιρεία σεκιούριτι και μετά το Πάσχα θα γίνει πραγματικότητα”.