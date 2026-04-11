Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας: Καταγγέλλει αποκλεισμό από το συνέδριο της ΓΣΕΕ

Τη διοίκηση της ΓΣΕΕ για τον επιχειρούμενο αποκλεισμό των συνταξιούχων από το συνέδριό της, καταγγέλλει το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, κάνοντας λόγο για “συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ”.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο αναφέρει ότι “στην ίδια τακτική της πλειοψηφίας της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ), που πετάει έξω το σωματείο μας (μέλος της Ομοσπονδίας συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ - ΕΤΜ) από το Εργατικό Κέντρο, η συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ προσπαθεί να αποκλείσει τους αντιπροσώπους της ομοσπονδίας μας από το συνέδριο της ΓΣΕΕ. Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες πραξικοπηματικές διαδικασίες και καταδικάζουμε την προσπάθεια αποκλεισμού των συνταξιούχων αντιπροσώπων από το συνέδριο της ΓΣΕΕ, από αυτούς που δίκαια τους αποκαλούμε συνδικαλιστική μαφία.

Καλούμε τα σωματεία και συνδικάτα να βγάλουν συμπεράσματα και να καταδικάσουν τις απαράδεκτες πραξικοπηματικές διαδικασίες”.

Το Σωματείο Συνταξιούχων της Μεσσηνίας κοινοποιεί την ανακοίνωση - καταγγελία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ – ΕΤΜ, που “καταγγέλλει στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της χώρας μας τον επιχειρούμενο αποκλεισμό και κάνει γνωστό στους πάντες ότι οι εκλεγμένοι αγωνιστές συνταξιούχοι θα πάρουν μέρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ και δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανένα, με πραξικοπηματικό τρόπο, να αποκόψει το συνταξιουχικό κίνημα από το εργατικό, όπως επιδιώκουν χρόνια τώρα οι υποτακτικοί των επιχειρηματικών ομίλων”.