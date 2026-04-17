AEGEAN Messinia Pro-Am 2026: Σημαντική διοργάνωση γκολφ στην Costa Navarino (βίντεο)

Στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Costa Navarino θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου το AEGEAN Messinia Pro-Am 2026, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις γκολφ στη χώρα και διεθνώς.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την έναρξη του θεσμού, ενώ αναμένεται συμμετοχή 75 ομάδων, αριθμός-ρεκόρ για το τουρνουά.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino, συγκεκριμένα στα The Dunes Course, The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course, σε ένα πρόγραμμα 54 οπών.

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες παίκτες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν ατομικά και ομαδικά έπαθλα, σε μία διοργάνωση που συνδυάζει τον αγωνιστικό χαρακτήρα με παράλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις

Το τουρνουά, που ξεκίνησε το 2006 και εξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή μετά τη συνένωση με το Messinia Pro-Am το 2021, έχει καθιερωθεί ως βασικό γεγονός για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα και την προβολή της Μεσσηνίας ως διεθνούς προορισμού.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf και υποστηρίζεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ και την PGA Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες από πολλές χώρες.