Θλίψη σε Ρόδο και Καλαμάτα για τον θάνατο της Ελένης Καρύδη

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Ρόδο, όπου κατοικούσε επί χρόνια και στη γενέτειρά της την Καλαμάτα η είδηση του θανάτου της Ελένης Καρύδη, προέδρου του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου.

Η Ελένη Καρύδη, το γένος Καραμπάτου, γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1948.

Ηταν πτυχιούχος Επισκέπτρια Υγείας Α-ΤΕΙ Αθήνας και από το 1981 κατοικούσε μόνιμα στη Ρόδο. Από το 1984 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Νοσηλευτική Σχολή του Γ.Ν. Ρόδου, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2011.

Σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Ρόδου αναφέρει:

"Η Ελένη Καρύδη, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α – Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας) από την ίδρυσή της το 2004, μετά την τραγική απώλεια του γιου της Δημήτρη το 2002, την οποία και υπηρέτησε με απαράμιλλο σθένος, όραμα και διεθνή αναγνώριση.

Η ζωή της όλη ήταν αφιερωμένη στην πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά της στον συνάνθρωπο. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων (European Federation of Road Traffic Victims - FEVR), Μέλος Δ.Σ. και Έφορος Ιματιοθήκης του Λυκείου των Ελληνίδων Ρόδου «ΕΡΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ», Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Ρόδου, 1996-1998, Αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ρόδου, ευαισθητοποιημένη φίλη και πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου γονέων, συγγενών και φίλων εξαρτημένων ατόμων, μέλος του Συλλόγου Πελοποννησίων Ρόδου «Ο ΜΩΡΙΑΣ», Μέλος Συλλόγου Αρχιτεκτονικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου, Μέλος στο «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο», Ανάδοχος παιδιού στην Αιθιοπία της ActionAid, Συνδρομητής των «Γιατρών χωρίς Σύνορα», Γενικός γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ενιαίου Λυκείου Κρεμαστής, 1998-2000, Εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004», Εθελόντρια στους Special Olympics- Μέλος Αντικαρκινικής Εταιρείας Ρόδου, Εθελόντρια στα ISLANDS GAMES, Ρόδος 2007, Εθελόντρια στους Διεθνείς Μαραθωνίους της Ρόδου. Επίσης με τις παρεμβάσεις της λειτούργησε το ΟΚΑΝΑ στη Ρόδο και στη συνέχεια ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ".