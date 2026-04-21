Σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε βρέφη και παιδιά στην Καλαμάτα

Σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες σε βρέφη και παιδιά θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο ευρωπαϊκό παιδιατρικό πρόγραμμα στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής από την Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση Αναζωογόνησης KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Το παιδιατρικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι στη Σ.Α.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360° Καλαμάτας και απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, νταντάδες της γειτονιάς, επαγγελματίες υγείας, ενεργούς πολίτες (άνω των 12 ετών).

“Γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, αν ένα παιδί ή βρέφος υποστεί καρδιακή ανακοπή; Σε περίπτωση που ένα παιδί ή βρέφος είναι αναίσθητο, τι πρέπει να κάνεις;

Αν ένα ξένο σώμα "κλείσει" τον αεραγωγό ενός παιδιού ή βρέφους, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνεις, ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του;

Έχεις στην κοινότητά σου ή στο σχολείο σου ένα σωτήριο ''μηχάνημα'', έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, μάθε πώς να τον χρησιμοποιείς με ασφάλεια για να σώσεις μία ζωή ενός παιδιού!”, τονίζουν οι διοργανωτές στο μήνυμά τους προσθέτοντας πως η πιστοποιημένη εκπαίδευση προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να παρέμβουν άμεσα σε απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή, σώζοντας ένα παιδί ή βρέφος μέχρι την άφιξη των επαγγελματιών υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο:

https://kidssavelives.gr/basic-life-support-paediatric-erc/.