Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε μάντρα οικοδομικών υλικών στη Νέα Είσοδο (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε μάντρα οικοδομικών υλικών στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.

Η φωτιά καίει σύμφωνα με πληροφορίες σε αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης και στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας παρουσία του διοικητής Πυροσβεστικών υπηρεσιών Μεσσηνίας Κώστα Γεωργακόπουλου.

Ειδικότερα επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Καλαμάτα, ενώ καθοδόν βρίσκονται 3 ακόμα οχήματα από Τρίπολη, Μεγαλόπολη και Γαργαλιάνους.

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς ευτυχώς πάντως να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για να προχωρήσει εάν χρειαστεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης.

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης κατάσβεσης υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στο ρεύμα της Νέας Εισόδου προς Καλαμάτας.