Αφαίρεση πινακίδων και κλήσεις στην Αναγνωσταρά

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μετά την Π. Καίσαρη, διακόπηκε και η κυκλοφορία για κάποια λεπτά, καθώς οδηγός πάρκαρε νόμιμα, αλλά με το παράνομα παρκαρισμένο στην απέναντι πλευρά, έκλεισε τον δρόμο και δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο. Δημοτικοί αστυνομικοί τον πρόλαβαν πριν απομακρυνθεί από το αυτοκίνητό του κι έδωσαν μάχη για να τον πείσουν να το μετακινήσει, για να ανοίξει τον δρόμο και την κυκλοφορία.
Πιο κάτω, μεταξύ Γεωργούλη και Πολυχάρους, κόπηκαν κλήσεις και αφαιρέθηκαν πινακίδες σε 5 αυτοκίνητα που παρέμεναν παράνομα παρκαρισμένα με την αλλαγή του μήνα. Σε αυτό το σημείο, όμως, η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά, καθώς στη σωστή πλευρά δεν είχε παρκάρει όχημα.
Γ.Σ.
Αφαίρεση πινακίδων και κλήσεις στην ΑναγνωσταράΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Κλήσεις μοίρασε και αφαίρεσε πινακίδες η Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας, στην οδό Αναγνωσταρά χθες το πρωί, σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που δεν είχαν αλλάξει πλευρά στάθμευσης, με την αλλαγή του μήνα.
Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μετά την Π. Καίσαρη, διακόπηκε και η κυκλοφορία για κάποια λεπτά, καθώς οδηγός πάρκαρε νόμιμα, αλλά με το παράνομα παρκαρισμένο στην απέναντι πλευρά, έκλεισε τον δρόμο και δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο. Δημοτικοί αστυνομικοί τον πρόλαβαν πριν απομακρυνθεί από το αυτοκίνητό του κι έδωσαν μάχη για να τον πείσουν να το μετακινήσει, για να ανοίξει τον δρόμο και την κυκλοφορία.